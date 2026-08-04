Resep Nasi Jambalaya Rumahan, Olahan Nasi Tanpa Digoreng

Potret nasi jambalaya, olahan nadi tanpa digoreng dengan rasa smoky. (Sumber: instagram.com/@kreasi.tanoto)
JawaPos.com - Olahan nasi identik dengan proses menggoreng, terutama jika ingin menghasilkan cita rasa gurih dan aroma smoky seperti nasi goreng. Namun, sebuah resep viral di media sosial membuktikan bahwa nasi bisa diolah tanpa digoreng, tetapi tetap menghadirkan rasa yang mirip nasi goreng abang-abang. Menu tersebut dikenal dengan nama Nasi Jambalaya.
Nasi Jambalaya versi rumahan ini menarik perhatian karena cara memasaknya yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Proses memasak dilakukan dengan cara dimasak bersama bumbu dan kaldu, bukan ditumis kering. Meski begitu, hasil akhirnya tetap smoky, pedas, dan gurih. Hal ini membuat banyak warganet penasaran untuk mencobanya sendiri di rumah.
Seperti dibagikan dalam unggahan Instagram, menu ini disebut sebagai "olahan nasi yang gak digoreng, tapi rasanya mirip nasi goreng". Bahkan dalam caption-nya juga disebutkan bahwa rasanya "smoky, gurih, pedas kayak nasgor abang-abang", dikutip dari Instagram @kreasi.tanoto.
Bahan-bahan Nasi Jambalaya
400 gram beras porang
500 ml kaldu ayam
1 buah bawang bombay, iris
3 buah cabai merah besar, iris
100 gram sosis, iris
100 gram ayam tanpa tulang, potong dadu
1 sdm bumbu rempah khas
1/2 sdm bumbu rempah pedas
1 sdm saus tomat kental
1 buah tomat, potong kecil
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Langkah-langkah Pembuatan
1. Panaskan wajan, lalu tumis bawang bombay hingga harum dan sedikit layu.
2. Masukkan irisan cabai merah, aduk hingga aromanya keluar.
3. Tambahkan sosis dan ayam, masak hingga ayam berubah warna dan matang.
4. Tuangkan kaldu ayam ke dalam wajan, lalu masukkan bumbu rempah, saus tomat, tomat segar, garam, dan lada hitam. Aduk hingga merata dan mendidih.
5. Matikan api, lalu masukkan beras porang ke dalam wajan.
6. Aduk rata hingga beras terendam bumbu dan kaldu.
7. Tutup wajan dan diamkan selama kurang lebih 15 menit hingga nasi menyerap cairan dan matang sempurna.
8. Aduk kembali sebelum disajikan agar teksturnya merata dan tidak menggumpal.
Keunikan Nasi Jambalaya terletak pada teknik memasaknya yang tidak melalui proses menggoreng. Seluruh rasa gurih dan aroma smoky berasal dari perpaduan bumbu, kaldu, dan proses pemasakan tertutup. Teknik ini membuat nasi menyerap bumbu secara maksimal, sehingga setiap suapan terasa kaya rasa.
Menu ini juga cocok bagi kamu yang ingin variasi olahan nasi yang praktis namun tetap memuaskan. Tanpa harus berdiri lama di dapur untuk menggoreng, Nasi Jambalaya bisa menjadi alternatif menu harian yang berbeda dari biasanya. Tak heran jika banyak warganet menyebut menu ini bikin nagih dan layak dicoba.
Dalam unggahan Instagram tersebut juga tertulis ajakan, "Cobain, pasti nagih", yang dikutip dari Instagram @kreasi.tanoto. Kalimat sederhana ini seolah mewakili rasa penasaran banyak orang yang akhirnya mencoba resep ini di rumah.
Nasi Jambalaya rumahan bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin menikmati nasi dengan rasa smoky dan gurih tanpa harus menggoreng.
Dengan bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, menu ini cocok dijadikan alternatif nasi goreng yang lebih praktis. Jika kamu sedang mencari ide olahan nasi yang berbeda, viral, dan menggugah selera, Nasi Jambalaya ini patut masuk daftar menu berikutnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan