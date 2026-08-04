Resep Nasi Jambalaya Rumahan, Olahan Nasi Tanpa Digoreng

JawaPos.com - Olahan nasi identik dengan proses menggoreng, terutama jika ingin menghasilkan cita rasa gurih dan aroma smoky seperti nasi goreng. Namun, sebuah resep viral di media sosial membuktikan bahwa nasi bisa diolah tanpa digoreng, tetapi tetap menghadirkan rasa yang mirip nasi goreng abang-abang. Menu tersebut dikenal dengan nama Nasi Jambalaya.

Nasi Jambalaya versi rumahan ini menarik perhatian karena cara memasaknya yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Proses memasak dilakukan dengan cara dimasak bersama bumbu dan kaldu, bukan ditumis kering. Meski begitu, hasil akhirnya tetap smoky, pedas, dan gurih. Hal ini membuat banyak warganet penasaran untuk mencobanya sendiri di rumah.

Seperti dibagikan dalam unggahan Instagram, menu ini disebut sebagai "olahan nasi yang gak digoreng, tapi rasanya mirip nasi goreng". Bahkan dalam caption-nya juga disebutkan bahwa rasanya "smoky, gurih, pedas kayak nasgor abang-abang", dikutip dari Instagram @kreasi.tanoto.

Bahan-bahan Nasi Jambalaya

400 gram beras porang

500 ml kaldu ayam

1 buah bawang bombay, iris

3 buah cabai merah besar, iris

100 gram sosis, iris

100 gram ayam tanpa tulang, potong dadu

1 sdm bumbu rempah khas

1/2 sdm bumbu rempah pedas

1 sdm saus tomat kental

1 buah tomat, potong kecil

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Langkah-langkah Pembuatan

1. Panaskan wajan, lalu tumis bawang bombay hingga harum dan sedikit layu.

2. Masukkan irisan cabai merah, aduk hingga aromanya keluar.

3. Tambahkan sosis dan ayam, masak hingga ayam berubah warna dan matang.

4. Tuangkan kaldu ayam ke dalam wajan, lalu masukkan bumbu rempah, saus tomat, tomat segar, garam, dan lada hitam. Aduk hingga merata dan mendidih.

5. Matikan api, lalu masukkan beras porang ke dalam wajan.

6. Aduk rata hingga beras terendam bumbu dan kaldu.

7. Tutup wajan dan diamkan selama kurang lebih 15 menit hingga nasi menyerap cairan dan matang sempurna.

8. Aduk kembali sebelum disajikan agar teksturnya merata dan tidak menggumpal.

Keunikan Nasi Jambalaya terletak pada teknik memasaknya yang tidak melalui proses menggoreng. Seluruh rasa gurih dan aroma smoky berasal dari perpaduan bumbu, kaldu, dan proses pemasakan tertutup. Teknik ini membuat nasi menyerap bumbu secara maksimal, sehingga setiap suapan terasa kaya rasa.

Menu ini juga cocok bagi kamu yang ingin variasi olahan nasi yang praktis namun tetap memuaskan. Tanpa harus berdiri lama di dapur untuk menggoreng, Nasi Jambalaya bisa menjadi alternatif menu harian yang berbeda dari biasanya. Tak heran jika banyak warganet menyebut menu ini bikin nagih dan layak dicoba.

Dalam unggahan Instagram tersebut juga tertulis ajakan, "Cobain, pasti nagih", yang dikutip dari Instagram @kreasi.tanoto. Kalimat sederhana ini seolah mewakili rasa penasaran banyak orang yang akhirnya mencoba resep ini di rumah.

Nasi Jambalaya rumahan bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin menikmati nasi dengan rasa smoky dan gurih tanpa harus menggoreng.