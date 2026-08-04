Resep Sup Tahu Bakso, Menu Sehat Berkuah yang Gurih, Hangat, dan Mengenyangkan

Potret sup tahu bakso dengan kuah bening gurih, bakso juicy, dan tahu lembut. (Sumber: instagram.com/@dada.tastes)
JawaPos.com - Jika sedang mencari menu sehat yang praktis tetapi tetap mengenyangkan, Sup Tahu Bakso bisa menjadi pilihan yang tepat.
Perpaduan bakso daging yang juicy dengan tahu lembut menghasilkan hidangan berkuah yang ringan, gurih, sekaligus kaya protein. Cocok dinikmati saat sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Dilansir dari Instagram @dada.tastes, resep ini menggunakan daging cincang sebagai bahan utama bakso yang dipadukan dengan kuah bening berbumbu sederhana. Tambahan tongcai atau asinan sawi memberikan cita rasa khas yang membuat kuah semakin gurih dan segar.
Sup Tahu Bakso merupakan menu yang kaya protein tetapi tetap terasa ringan di perut. Kuah hangatnya cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap makanan yang menenangkan.
Selain mudah dibuat, resep ini juga menggunakan bahan-bahan sederhana sehingga cocok dijadikan menu harian untuk seluruh keluarga.
Bahan-Bahan
300 gram daging cincang
Tahu secukupnya, potong sesuai selera
Air secukupnya
Garam secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Kecap asin secukupnya
Merica bubuk secukupnya
Tepung maizena secukupnya
1 sdt tongcai atau asinan sawi
Daun bawang, iris
Bawang putih goreng untuk taburan
Cara Membuat Sup Tahu Bakso
1. Siapkan Adonan Bakso
Campurkan daging cincang dengan tepung maizena, garam, merica, dan sedikit kaldu bubuk.
Aduk hingga adonan tercampur rata dan memiliki tekstur yang mudah dibentuk.
2. Rebus Bakso
Didihkan air dalam panci.
Bentuk adonan bakso menggunakan sendok atau tangan, lalu masukkan ke dalam air mendidih.
Masak hingga bakso mengapung sebagai tanda sudah matang.
3. Buat Kuah
Tambahkan tongcai ke dalam kuah rebusan bakso.
Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, kecap asin, dan merica sesuai selera.
Aduk hingga seluruh bumbu larut.
4. Masukkan Tahu
Masukkan potongan tahu ke dalam kuah.
Masak beberapa menit hingga tahu panas dan bumbu meresap.
5. Sajikan
Matikan api, lalu tambahkan irisan daun bawang.
Sajikan Sup Tahu Bakso selagi hangat dengan taburan bawang putih goreng.
Gunakan daging dengan sedikit kandungan lemak agar bakso terasa lebih juicy. Tongcai sebaiknya tidak digunakan terlalu banyak karena rasanya sudah cukup asin.
Masukkan tahu setelah bakso matang agar teksturnya tetap lembut dan tidak mudah hancur. Jika ingin kuah lebih kaya rasa, gunakan kaldu hasil rebusan tulang sapi atau ayam sebagai pengganti air biasa.
Sup Tahu Bakso nikmat disantap bersama nasi putih hangat atau bihun. Anda juga bisa menambahkan sayuran seperti sawi hijau, pakcoy, wortel, atau jamur agar kandungan gizinya semakin lengkap.
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