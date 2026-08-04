Resep Singkong Keju Merekah, Rahasia Goreng-Rendam-Goreng agar Renyah dan Empuk

Potret singkong keju merekah syang renyah dan cocok untuk camilan maupun jualan. (Sumber: instagram.com/@lelystaste)
JawaPos.com - Singkong goreng keju menjadi salah satu camilan tradisional yang tidak pernah kehilangan penggemar. Teksturnya yang renyah di luar, empuk di dalam, serta merekah sempurna membuat camilan ini selalu menggugah selera. Meski terlihat sederhana, ternyata ada trik khusus agar singkong bisa merekah maksimal.
Dilansir dari Instagram @lelystaste, cara membuat singkong keju yang lebih praktis adalah menggunakan metode goreng-rendam-goreng.
Berbeda dengan metode rebus terlebih dahulu, teknik ini dinilai lebih cepat sekaligus menghasilkan tekstur yang lebih renyah dan merekah. Namun, jenis singkong yang digunakan juga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan resep ini.
Metode goreng-rendam-goreng membuat bumbu lebih mudah meresap ke dalam singkong sekaligus menciptakan tekstur yang renyah setelah digoreng kembali. Hasil akhirnya adalah singkong yang merekah cantik, lembut di bagian dalam, dan gurih di setiap gigitan.
Selain itu, resep ini hanya membutuhkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan camilan keluarga maupun ide jualan.
Bahan-Bahan
1 kg singkong, kupas dan potong sesuai selera
3 siung bawang putih
1 sdt ketumbar
¾ sdt garam
1 sdt kaldu bubuk
Air secukupnya hingga singkong terendam
Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat Singkong Keju Merekah
1. Siapkan Singkong
Kupas dan cuci bersih singkong, lalu potong-potong dengan ukuran yang sama agar matang merata.
2. Goreng Pertama
Panaskan minyak, kemudian goreng singkong hingga permukaannya mulai matang dan sedikit berwarna kekuningan.
Angkat dan tiriskan.
3. Siapkan Air Bumbu
Haluskan bawang putih bersama ketumbar.
Campurkan dengan air, garam, dan kaldu bubuk, lalu aduk hingga rata.
4. Rendam Singkong
Masukkan singkong yang masih panas ke dalam air bumbu hingga seluruh bagian terendam.
Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap dan singkong mulai merekah.
5. Goreng Kembali
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng kembali singkong hingga berwarna keemasan, merekah sempurna, dan teksturnya renyah.
Angkat lalu tiriskan.
6. Sajikan
Singkong keju siap disajikan selagi hangat sebagai camilan maupun teman minum teh atau kopi.
Keberhasilan resep ini sangat dipengaruhi oleh jenis singkong yang digunakan. Pilih singkong yang masih segar dan memiliki tekstur pulen agar mudah merekah setelah direndam.
Rendam singkong saat kondisinya masih panas supaya perubahan suhu membantu membuka serat-serat singkong. Saat proses penggorengan kedua, gunakan minyak yang benar-benar panas agar permukaannya cepat renyah tanpa menyerap terlalu banyak minyak.
Singkong keju nikmat disantap begitu saja atau dipadukan dengan taburan keju parut untuk rasa yang lebih gurih. Anda juga bisa menyajikannya bersama sambal roa, sambal bawang, saus keju, atau saus cabai sebagai variasi rasa. Untuk minuman pendamping, teh hangat, kopi hitam, atau susu menjadi pilihan yang pas.
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