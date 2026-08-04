Resep Nasi Goreng Teri Medan Cabe Hijau ala Solaria, Gurih Pedas dengan Warna Hijau Cerah

Potret nasi goreng teri medan cabe hihau ala Solaria yang gurih dan pedas. (Sumber: instagram.com/@widyahardaningtyas)
JawaPos.com - Nasi goreng selalu menjadi menu favorit karena praktis dan mudah dikreasikan. Salah satu variasi yang sedang banyak dicoba adalah Nasi Goreng Teri Medan Cabe Hijau ala Solaria.
Perpaduan nasi yang dibumbui cabai hijau dengan teri Medan yang gurih menghasilkan cita rasa pedas, harum, dan bikin ketagihan.
Dilansir dari Instagram @widyhardaningtyas, resep ini terinspirasi dari racikan Chef Devina Hermawan. Salah satu rahasia tampilannya yang menggugah selera adalah penggunaan sedikit soda kue saat merebus cabai hijau dan bumbu.
Cara ini membantu mempertahankan warna hijau agar tetap cerah setelah dihaluskan. Berbeda dari nasi goreng biasa, resep ini menawarkan sensasi pedas segar dari cabai hijau yang dipadukan dengan gurihnya ikan teri Medan.
Aromanya semakin menggoda berkat bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan bersama cabai.
Selain rasanya yang lezat, resep ini juga mudah dibuat dengan bahan sederhana sehingga cocok menjadi menu makan siang atau makan malam keluarga.
Bahan-Bahan
Bumbu Halus
7 buah cabai hijau besar
10 buah cabai keriting hijau
7 siung bawang merah
3 siung bawang putih
1 sdt soda kue
Air secukupnya untuk merebus
Bahan Lain
Nasi putih secukupnya
1 butir telur
Ikan teri Medan secukupnya
Cabai hijau besar, iris secukupnya
Bumbu
Garam secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Saus tiram secukupnya
Cara Membuat Nasi Goreng Teri Medan Cabe Hijau
1. Rebus Bumbu
Didihkan air, lalu rebus cabai hijau besar, cabai keriting hijau, bawang merah, bawang putih, dan soda kue hingga sedikit lunak.
Angkat, tiriskan, lalu haluskan menggunakan blender hingga lembut.
2. Siapkan Teri dan Telur
Goreng ikan teri hingga renyah, kemudian sisihkan.
Orak-arik telur hingga matang.
3. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
Masukkan irisan cabai hijau besar, kemudian aduk rata.
4. Masukkan Nasi
Tambahkan nasi putih ke dalam tumisan.
Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, dan saus tiram.
Aduk hingga seluruh bumbu tercampur merata.
5. Tambahkan Pelengkap
Masukkan telur orak-arik dan ikan teri goreng.
Aduk kembali hingga semua bahan tercampur sempurna.
6. Sajikan
Angkat nasi goreng, lalu sajikan selagi hangat.
Tambahkan teri goreng ekstra atau irisan cabai hijau sebagai pelengkap sesuai selera.
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