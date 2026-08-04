Resep Nasi Goreng Teri Medan Cabe Hijau ala Solaria, Gurih Pedas dengan Warna Hijau Cerah

JawaPos.com - Nasi goreng selalu menjadi menu favorit karena praktis dan mudah dikreasikan. Salah satu variasi yang sedang banyak dicoba adalah Nasi Goreng Teri Medan Cabe Hijau ala Solaria.

Perpaduan nasi yang dibumbui cabai hijau dengan teri Medan yang gurih menghasilkan cita rasa pedas, harum, dan bikin ketagihan.

Dilansir dari Instagram @widyhardaningtyas, resep ini terinspirasi dari racikan Chef Devina Hermawan. Salah satu rahasia tampilannya yang menggugah selera adalah penggunaan sedikit soda kue saat merebus cabai hijau dan bumbu.

Cara ini membantu mempertahankan warna hijau agar tetap cerah setelah dihaluskan. Berbeda dari nasi goreng biasa, resep ini menawarkan sensasi pedas segar dari cabai hijau yang dipadukan dengan gurihnya ikan teri Medan.

Aromanya semakin menggoda berkat bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan bersama cabai.

Selain rasanya yang lezat, resep ini juga mudah dibuat dengan bahan sederhana sehingga cocok menjadi menu makan siang atau makan malam keluarga.

Bahan-Bahan

Bumbu Halus

7 buah cabai hijau besar

10 buah cabai keriting hijau

7 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1 sdt soda kue

Air secukupnya untuk merebus

Bahan Lain

Nasi putih secukupnya

1 butir telur

Ikan teri Medan secukupnya

Cabai hijau besar, iris secukupnya

Bumbu

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Saus tiram secukupnya