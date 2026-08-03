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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.35 WIB

Resep Salad Wortel Timun dengan Saus Kacang, Segar, Renyah, dan Bikin Ketagihan

Potret salad wortel timun dengan saus kacang yang creamy, segar, dan renyah. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)

JawaPos.com - Mengonsumsi sayuran setiap hari terkadang menjadi tantangan bagi sebagian orang. Padahal, dengan sedikit kreativitas, sayuran bisa diolah menjadi hidangan yang lezat dan menggugah selera. Salah satunya adalah Salad Wortel Timun dengan Saus Kacang yang memiliki tekstur renyah, rasa gurih, manis, dan segar dalam setiap suapan.

Dilansir dari Instagram @gio.mci10. salad ini dibuat dengan irisan wortel dan timun yang dipotong memanjang menyerupai mi sehingga tampilannya lebih menarik. Dipadukan dengan saus kacang yang creamy dan kaya rasa, menu ini cocok dijadikan pelengkap makan maupun camilan sehat.

Salad ini menawarkan perpaduan tekstur yang unik. Wortel dan timun memberikan sensasi segar dan renyah, sementara saus kacang menghadirkan rasa gurih, manis, sedikit asam, dan aroma wijen yang menggoda.

Selain mudah dibuat, resep ini juga bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menambah konsumsi sayuran tanpa merasa bosan.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
3 buah wortel
1 buah timun
Kacang secukupnya
Daun bawang, iris
Biji wijen secukupnya

Bahan Saus
120 gram selai kacang
1 sdm madu
1 sdm kecap asin
2 sdm sesame dressing
Perasan ¼ buah lemon
Air secukupnya untuk mengencerkan saus
1 sdt garam
1 sdm chili oil (opsional)

Cara Membuat Salad Wortel Timun
1. Siapkan Sayuran
Kupas wortel dan timun, lalu iris memanjang menggunakan peeler atau alat pemotong sayuran hingga menyerupai mi.
Masukkan ke dalam mangkuk saji.
2. Buat Saus
Campurkan selai kacang, madu, kecap asin, sesame dressing, perasan lemon, garam, dan air sedikit demi sedikit hingga mendapatkan kekentalan yang diinginkan.
Jika menyukai rasa pedas, tambahkan chili oil lalu aduk hingga rata.
3. Campurkan
Tuangkan saus ke atas irisan wortel dan timun.
Tambahkan kacang, daun bawang, dan taburan biji wijen.
Aduk hingga seluruh sayuran terbalut saus secara merata.
4. Sajikan
Salad siap dinikmati sebagai menu pendamping makan atau camilan sehat.
Agar terasa lebih segar, simpan sebentar di dalam lemari pendingin sebelum disajikan.

Gunakan wortel dan timun yang masih segar agar teksturnya tetap renyah. Tambahkan air sedikit demi sedikit saat membuat saus agar tidak terlalu encer. 

 
Perasan lemon memberikan rasa segar yang seimbang, sehingga sebaiknya ditambahkan sesuai selera. Jika ingin rasa lebih gurih, sangrai kacang dan biji wijen terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai pelengkap.

Salad Wortel Timun dapat diperkaya dengan tambahan ayam rebus suwir, udang, tahu, atau edamame agar kandungan proteinnya lebih tinggi. Anda juga bisa menambahkan kol ungu, selada, atau paprika untuk memberikan warna yang lebih menarik sekaligus meningkatkan nilai gizinya.

Salad Wortel Timun dengan Saus Kacang menjadi pilihan menu sehat yang praktis sekaligus lezat. Perpaduan sayuran segar dengan saus kacang yang creamy menciptakan rasa yang seimbang dan membuat makan sayur terasa lebih menyenangkan.
 
Cocok dijadikan menu makan siang ringan, pendamping hidangan utama, maupun camilan sehat sehari-hari.

Editor: Hanny Suwindari
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