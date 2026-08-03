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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.28 WIB

Street Food Legendaris di Pasar Bintaro, Wajib Coba Sweet Potato Brulee dengan Lelehan Butter Gurih

Ilustrasi Sweet Potato/YouTube @Riasukmawijaya - Image

Ilustrasi Sweet Potato/YouTube @Riasukmawijaya

JawaPos.com - Pasar Bintaro yang terletak di Kawasan Tangerang Selatan menjadi salah satu destinasi kuliner kekinian.

Siapa sangka, di dalam kawasan pasar ini terdapat deretan tenant kuliner yang menawarkan berbagai street food modern yang sedang viral.

Tak hanya pilihan menunya yang beragam, harga makanan di Pasar Bintaro juga relatif terjangkau, sehingga cocok bagi anda yang ingin berburu kuliner tanpa takut kantong terkuras.

Mulai dari pukis kentang yang lembut, sweet potato brulee dengan lapisan gula yang dibakar, sampai pisang goreng etam yang manis dengan campuran gula aren.

Semuanya bisa anda temukan di dalam Pasar Bintaro. Berdasarkan informasi dari kanal @Riasukmawijaya berikut adalah rekomendasi street food kekinian yang wajib anda coba saat berada di Pasar Bintaro. 

Warung makan Lo-Deh menyajikan berbagai pilihan makanan rumahan. Disini anda dapat menemukan sayur lodeh khas Jogja dengan cita rasa otentik.

Konsep penyajiannya dilakukan secara prasmanan, sehingga sayur lodeh yang bisa diambil sepuasnya. Selain lodeh, di sini anda juga dapat menemukan aneka lauk seperti perkedel kornet, dadar jagung krispi, dan ayam goreng.

Di sini anda wajib mencoba sambal rampainya yang menjadi salah satu menu andalan karena memiliki cita rasa khas. 

Kopi Nusantara berlokasi di dalam foodcourt di Pasar Bintaro. Kedai ini mengusung konsep memperkenalkan kopi-kopi khas Indonesia untuk anak muda.

Menu yang wajib anda pesan di kedai ini adalah hot Americano Arabica Aceh. berbeda dari kebanyakan kedai kopi, tempat ini menggunakan biji kopi berkualitas ekspor supaya masyarakat Indonesia dapat menikmati cita rasa kopi terbaik dari berbagai daerah di Nusantara.  

Editor: Hanny Suwindari
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