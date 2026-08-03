Resep Jumeokbap Isi Ayam, Nasi Kepal Korea yang Praktis untuk Bekal

Potret jumeokbap isi ayam ala Korea yang praktis untuk bekal. (Sumber: instagram.com/@lafancy_foods)
JawaPos.com - Jika Jepang memiliki onigiri, Korea Selatan juga mempunyai hidangan serupa yang dikenal dengan Jumeokbap.
Nasi kepal khas Korea ini terkenal praktis, mengenyangkan, dan mudah dibuat. Perpaduan nasi hangat, kimchi, furikake, serta isian ayam berbumbu membuat setiap gigitan terasa gurih dengan sentuhan cita rasa Korea yang khas.
Dilansir dari Instagram @lafancy_foods, Jumeokbap ini cocok dijadikan menu bekal sekolah, kantor, hingga camilan mengenyangkan. Cara membuatnya pun sederhana sehingga bisa dipraktikkan di rumah.
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Jumeokbap memiliki tekstur nasi yang lembut dengan rasa gurih dari minyak wijen dan furikake. Kehadiran kimchi memberikan sensasi segar dan sedikit asam, sementara isian ayam berbumbu membuat hidangan ini semakin kaya rasa.
Selain praktis dibawa ke mana saja, menu ini juga bisa menjadi alternatif bekal yang tidak membosankan.
Bahan-Bahan
Bahan Nasi
300 gram nasi putih hangat
4 sdm furikake
50 gram kimchi, cincang kasar
1 sdm minyak wijen
150 gram wortel, kupas, potong dadu kecil, lalu rebus
Bahan Isian
150 gram ayam cincang
1 butir bawang merah, iris tipis
1 batang bawang prei, iris tipis
½ sdt onion powder
¼ sdt garlic powder
¼ sdt jahe bubuk
½ sdt kecap asin
½ sdt saus tiram
½ sdt kecap manis
¼ sdt merica hitam
¼ sdt garam
30 ml minyak goreng
Cara Membuat Jumeokbap Isi Ayam
1. Masak Isian Ayam
Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang prei hingga harum.
Masukkan ayam cincang, kemudian tambahkan onion powder, garlic powder, jahe bubuk, merica hitam, garam, kecap asin, saus tiram, dan kecap manis.
Masak hingga ayam matang dan bumbu meresap, lalu sisihkan.
2. Siapkan Campuran Nasi
Masukkan nasi putih ke dalam mangkuk besar.
Tambahkan furikake, kimchi cincang, minyak wijen, dan wortel rebus.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur merata.
3. Bentuk Jumeokbap
Ambil sedikit campuran nasi, pipihkan di telapak tangan.
Isi bagian tengah dengan tumisan ayam, lalu tutup kembali dan bentuk menjadi bola atau segitiga sesuai selera.
Lakukan hingga semua bahan habis.
4. Sajikan
Jumeokbap siap disajikan sebagai bekal maupun menu makan praktis.
Nikmati selagi hangat atau simpan dalam wadah kedap udara untuk dibawa bepergian.
Gunakan nasi yang masih hangat agar lebih mudah dibentuk. Basahi atau olesi tangan dengan sedikit minyak wijen saat membentuk nasi supaya tidak lengket. Pastikan isian ayam tidak terlalu berair agar Jumeokbap tetap padat dan mudah dibawa sebagai bekal.
Selain ayam cincang, Anda bisa mengganti isiannya dengan tuna, daging sapi cincang, sosis, atau keju mozzarella. Tambahkan taburan wijen sangrai atau lembaran rumput laut untuk memberikan cita rasa yang semakin autentik
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