Resep Ayam Bakar Teflon Ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Menggugah Selera Makan!

Resep Ayam Bakar Kecap Pakai Teflon yang Cocok Disantap pada Saat Sahur dan Buka Puasa
JawaPos.com – Jadi masakan menarik, chef Devina Hermawan membagikan resep ayam bakar yang bisa dimasak di teflon
Mudah dibuat di rumah, tentunya masakan ayam bakar dengan bahan sederhana ini, bisa jadi andalan saat buka puasa maupun sahur.
Jika penasaran bagaimana membuatnya yuk simak resep yang dibagikan di YouTube @Devina Hermawan ini
Bahan Marinasi Ayam
1. 2 ekor ayam, potong 4 bagian
2. 2 buah jeruk nipis
3. 1 sdt garam dan 1 sdt kaldu
4. 8 sdm kecap manis
5. 2 sdm air asam jawa, opsional
Bahan bumbu halus:
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