Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.18 WIB

Resep Ayam Bakar Teflon Ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Menggugah Selera Makan!

Resep Ayam Bakar Kecap Pakai Teflon yang Cocok Disantap pada Saat Sahur dan Buka Puasa - Image

Resep Ayam Bakar Kecap Pakai Teflon yang Cocok Disantap pada Saat Sahur dan Buka Puasa

JawaPos.com – Jadi masakan menarik, chef Devina Hermawan membagikan resep ayam bakar yang bisa dimasak di teflon

Mudah dibuat di rumah, tentunya masakan ayam bakar  dengan bahan sederhana ini, bisa jadi andalan saat buka puasa maupun sahur.

Jika penasaran bagaimana membuatnya yuk simak resep yang dibagikan di YouTube @Devina Hermawan ini

Bahan Marinasi Ayam

1. 2 ekor ayam, potong 4 bagian

2. 2 buah jeruk nipis

3. 1 sdt garam dan 1 sdt kaldu

4. 8 sdm kecap manis

5. 2 sdm air asam jawa, opsional

Bahan bumbu halus:

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Chiken Nugget Ala Chef Devina Hermawan, Buat Anak Lahap Makan! - Image
Kuliner

Resep Chiken Nugget Ala Chef Devina Hermawan, Buat Anak Lahap Makan!

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.15 WIB

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Praktis Ala Devina Hermawan, Bisa Jadi Frozen! - Image
Kuliner

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Praktis Ala Devina Hermawan, Bisa Jadi Frozen!

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.48 WIB

Resep Sup Ayam Tauco Ala Chef Devina Hermawan, Perpaduan Gurih dan Asin Bisa Menghangatkan - Image
Kuliner

Resep Sup Ayam Tauco Ala Chef Devina Hermawan, Perpaduan Gurih dan Asin Bisa Menghangatkan

Jumat, 31 Juli 2026 | 11.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore