Resep Jumeok-bap, Nasi Kepal Korea yang Gurih, Praktis, dan Cocok untuk Bekal

Potret jumeok-bap, nasi kepal khas Korea Selatan yang cocok jadi ide bekal. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)

JawaPos.com - Kuliner Korea memang selalu menarik untuk dicoba, termasuk Jumeok-bap atau nasi kepal khas Korea yang sederhana tetapi kaya rasa. Hidangan ini dibuat dari nasi hangat yang dicampur aneka sayuran, rumput laut, dan bumbu gurih, kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil yang praktis disantap kapan saja.



Dilansir dari Instagram @gio.mci10, resep Jumeok-bap ini menghasilkan sekitar 35 bola nasi sehingga cocok disiapkan sebagai stok bekal, camilan mengenyangkan, atau menu makan keluarga. Rasanya gurih, teksturnya lembut, dan bisa dikreasikan sesuai bahan yang tersedia di rumah.



Jumeok-bap menjadi salah satu menu favorit karena mudah dibuat dan sangat fleksibel. Berbagai bahan seperti sayuran, ham, telur, hingga rumput laut dapat dipadukan dalam satu adonan nasi sehingga menghasilkan hidangan yang lengkap dan mengenyangkan.



Selain itu, bentuknya yang praktis membuat nasi kepal Korea ini cocok dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, hingga camilan saat bepergian.



Bahan-Bahan

500 gram nasi putih hangat

½ buah bawang bombai, cincang

1 buah wortel, potong dadu kecil

½ buah zucchini, potong dadu kecil

Ham secukupnya, potong kecil

1 butir telur ayam (opsional)

Rumput laut secukupnya, potong kecil

2 sdm mayones

1 sdt biji wijen

1-2 sdm minyak wijen

2 sdm kecap asin

1 sdt garam

½ sdt lada hitam

Danmuji atau acar lobak secukupnya, potong kecil



Cara Membuat Jumeok-bap

1. Siapkan Isian

Cincang bawang bombai, wortel, zucchini, ham, dan danmuji menjadi potongan kecil agar mudah tercampur dengan nasi.

Jika menggunakan telur, masak terlebih dahulu sesuai selera, lalu potong kecil-kecil.

2. Campurkan Bahan

Masukkan nasi putih hangat ke dalam wadah besar.

Tambahkan bawang bombai, wortel, zucchini, ham, telur, rumput laut, dan danmuji.

Masukkan mayones, biji wijen, minyak wijen, kecap asin, garam, dan lada hitam.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Bentuk Nasi Kepal

Ambil secukupnya adonan nasi, lalu bentuk menjadi bola-bola menggunakan tangan atau sarung tangan plastik agar tidak lengket.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

4. Sajikan

Jumeok-bap siap dinikmati langsung atau disimpan dalam wadah tertutup untuk bekal.



Gunakan nasi yang masih hangat karena lebih mudah dibentuk dan dapat menyatukan seluruh bahan dengan baik. Potong seluruh isian menjadi ukuran kecil agar lebih mudah tercampur dan setiap gigitan terasa seimbang.

Saat membentuk bola nasi, tekan perlahan hingga cukup padat supaya tidak mudah hancur ketika dibawa sebagai bekal.



Jumeok-bap dapat disajikan bersama kimchi, ayam goreng Korea, telur dadar gulung, atau sup hangat agar semakin mengenyangkan.

Anda juga bisa menambahkan isian lain seperti tuna, sosis, keju, jagung, atau edamame sesuai selera. Taburan biji wijen dan rumput laut tambahan akan membuat rasanya semakin gurih.



Jumeok-bap merupakan salah satu hidangan khas Korea yang praktis, lezat, dan mudah dibuat di rumah. Perpaduan nasi hangat, sayuran, rumput laut, dan bumbu gurih menghasilkan menu yang cocok untuk sarapan, makan siang, maupun bekal.



Dengan bahan yang sederhana dan cara membuat yang mudah, resep ini layak menjadi salah satu menu favorit keluarga.

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