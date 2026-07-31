Resep Egg Curry, Kari Telur Jepang yang Creamy, Gurih, dan Praktis Dibuat

Potret egg curry praktis yang mudah di buat di rumah. (instagram.com/@jesselyn.mci8)

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu sederhana tetapi tetap lezat dan mengenyangkan, Egg Curry bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini memadukan kuah kari yang gurih dengan tekstur telur yang lembut, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat maupun lauk pelengkap seperti chicken karaage.



Dilansir dari Instagram @jesselyn.mci8, resep Egg Curry ini menggunakan curry cube sehingga proses memasaknya menjadi lebih praktis. Meski sederhana, rasanya tetap kaya rempah dengan kuah yang kental dan creamy, cocok untuk menu makan siang maupun makan malam keluarga.



Egg Curry menjadi salah satu comfort food yang populer karena mudah dibuat dan hanya membutuhkan sedikit bahan. Curry cube memberikan rasa kari yang kaya tanpa harus meracik banyak rempah, sehingga resep ini cocok untuk pemula maupun yang ingin memasak dalam waktu singkat.



Selain praktis, telur menjadi sumber protein yang mengenyangkan sehingga hidangan ini dapat dinikmati sebagai menu utama sehari-hari.



Bahan-Bahan

½-1 buah bawang bombai, iris tipis

3-4 buah curry cube

Air secukupnya

2-3 butir telur, kocok lepas

Kaldu jamur secukupnya



Pelengkap

Nasi putih hangat

Chicken karaage (opsional)

Daun bawang iris

Furikake secukupnya



Cara Membuat Egg Curry

1. Tumis Bawang

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis irisan bawang bombai hingga layu dan harum.

Masak hingga bawang mulai berubah warna agar rasa manis alaminya keluar.

2. Masak Kuah Kari

Tuangkan air secukupnya ke dalam wajan.

Masukkan curry cube, lalu aduk hingga seluruh bumbu larut sempurna.

Tambahkan kaldu jamur sesuai selera, kemudian masak hingga kuah mulai mendidih.

3. Masukkan Telur

Kocok telur hingga tercampur rata.

Tuangkan perlahan ke dalam kuah kari sambil diaduk perlahan agar membentuk serat-serat telur yang lembut.

Masak beberapa saat hingga telur matang.

4. Sajikan

Tuang Egg Curry ke atas nasi putih hangat.

Tambahkan irisan daun bawang dan taburan furikake sebagai pelengkap.

Jika suka, sajikan bersama chicken karaage agar hidangan semakin lengkap.



Gunakan api sedang saat melarutkan curry cube agar kuah tidak cepat mengental dan bumbu tercampur merata.

Telur sebaiknya dituang perlahan sambil diaduk ringan agar menghasilkan tekstur lembut seperti egg drop soup. Jika menginginkan kuah yang lebih kental, kurangi sedikit jumlah air saat memasak.



Egg Curry dapat dipadukan dengan chicken karaage, ayam goreng tepung, sosis, atau nugget sebagai tambahan protein. Anda juga bisa menambahkan wortel, kentang, jamur, atau brokoli agar hidangan menjadi lebih lengkap dan bernutrisi. Untuk cita rasa yang lebih autentik, sajikan bersama nasi Jepang hangat dan taburan wijen sangrai.



Egg Curry merupakan menu praktis yang menawarkan cita rasa kari gurih dengan tekstur telur yang lembut. Proses memasaknya sederhana, bahannya mudah ditemukan, dan hasilnya cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Resep ini bisa menjadi pilihan tepat saat ingin menyajikan makanan hangat tanpa membutuhkan banyak waktu di dapur.

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