Resep Rice Paper Dumpling Isi Ayam Tahu, Camilan Gurih Viral yang Renyah dan Juicy

JawaPos.com - Rice paper kembali menjadi bahan favorit untuk berbagai kreasi camilan, salah satunya Rice Paper Dumpling Isi Ayam Tahu. Berbeda dari dumpling biasa yang menggunakan kulit pangsit, resep ini memanfaatkan rice paper sehingga menghasilkan tekstur yang renyah di luar namun tetap lembut dan juicy di bagian dalam.

Dilansir dari Instagram @amaliamrdtn, isian dumpling dibuat dari perpaduan ayam fillet, tahu, dan bumbu sederhana yang gurih. Setelah dibungkus dengan rice paper, dumpling dapat dimasak hingga bagian luarnya garing, lalu disajikan bersama chili oil dan kuah kaldu hangat yang membuat rasanya semakin nikmat.

Rice paper memberikan sensasi tekstur yang berbeda dibanding kulit pangsit biasa. Saat dimasak, bagian luarnya menjadi renyah, sementara isian ayam dan tahu tetap lembut serta kaya rasa.

Selain itu, resep ini cukup praktis karena menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Cocok dijadikan camilan, menu makan siang, hingga ide bekal yang mengenyangkan.

Bahan-Bahan

Bahan Isian

300 gram ayam fillet, haluskan

Tahu secukupnya, hancurkan

Bawang putih, cincang lalu tumis

Daun bawang, iris lalu tumis

½ sdt garam

1 sdt bawang putih bubuk

½ sdt lada bubuk

1 sdm saus tiram

1 sdt kecap asin

1 sdt minyak wijen

½ sdt kaldu bubuk

Bahan Lain

Rice paper secukupnya

Chili oil secukupnya

Air kaldu (air yang diberi kaldu bubuk)

Cara Membuat Rice Paper Dumpling

1. Siapkan Isian

Campurkan ayam fillet yang telah dihaluskan dengan tahu.

Tambahkan bawang putih dan daun bawang yang sudah ditumis.

Masukkan garam, bawang putih bubuk, lada, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, dan kaldu bubuk.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

2. Bungkus Dumpling

Basahi rice paper sesuai petunjuk hingga lentur.

Letakkan secukupnya adonan di bagian tengah, lalu lipat dan bungkus hingga rapat membentuk dumpling.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

3. Masak Dumpling

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Masak dumpling hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan rice paper menjadi renyah.

Pastikan bagian isian matang sempurna sebelum diangkat.

4. Sajikan

Sajikan rice paper dumpling bersama chili oil dan semangkuk air kaldu hangat sebagai pelengkap.

Nikmati selagi hangat agar teksturnya tetap renyah.

Jangan merendam rice paper terlalu lama karena akan menjadi terlalu lembek dan sulit dibentuk. Gunakan api sedang saat memasak agar bagian luar berubah renyah secara merata tanpa cepat gosong. Isian juga sebaiknya tidak terlalu banyak agar dumpling mudah dilipat dan tidak mudah robek saat dimasak.

Rice Paper Dumpling dapat disajikan bersama chili oil, saus sambal, saus bawang putih, atau saus ponzu untuk menambah cita rasa.

Jika ingin lebih lengkap, tambahkan kuah kaldu hangat, pakcoy rebus, jamur, atau taburan daun bawang sehingga hidangan terasa seperti dumpling soup yang hangat dan mengenyangkan.

Rice Paper Dumpling Isi Ayam Tahu menjadi salah satu kreasi camilan viral yang patut dicoba di rumah. Perpaduan kulit rice paper yang renyah dengan isian ayam dan tahu yang gurih menghasilkan hidangan sederhana tetapi kaya rasa.