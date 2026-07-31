Resep Strawberry Cheesecake Tanpa Oven, Dessert Lembut dengan Saus Stroberi Segar

JawaPos.com - Bagi pencinta dessert yang creamy dan menyegarkan, Strawberry Cheesecake Tanpa Oven ini wajib masuk daftar resep yang harus dicoba. Perpaduan lapisan biskuit yang renyah, filling keju yang lembut, dan topping stroberi yang manis sedikit asam menghasilkan cita rasa yang seimbang dan menggugah selera.
Dilansir dari Instagram @_chefdirumah, resep ini tidak memerlukan proses memanggang sehingga lebih praktis dibuat di rumah. Cukup menyusun tiga lapisan sederhana, lalu simpan di dalam kulkas hingga set sebelum disajikan.
Cheesecake ini memiliki tekstur yang lembut dan creamy berkat perpaduan keju oles, susu, dan roti tawar. Lapisan dasar dari biskuit memberikan tekstur renyah, sementara saus stroberi homemade menghadirkan rasa segar yang membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.
Karena dibuat tanpa oven, resep ini juga cocok untuk pemula yang ingin membuat dessert cantik dengan langkah yang mudah.
Bahan-Bahan
Lapisan Pertama
130 gram biskuit Marie Regal
60 gram margarin, lelehkan
Lapisan Kedua
250 gram keju oles
3 lembar roti tawar
1 bungkus agar-agar plain
1 sdm tepung maizena
60 gram gula pasir
700 ml susu full cream
Lapisan Ketiga
250 gram stroberi
50 gram gula pasir
Cara Membuat Strawberry Cheesecake
1. Buat Lapisan Biskuit
Hancurkan biskuit hingga halus.
Campurkan dengan margarin yang telah dilelehkan, lalu aduk hingga rata.
Tuang ke dalam loyang atau wadah saji, padatkan menggunakan sendok atau gelas.
Simpan di dalam kulkas sementara menyiapkan lapisan berikutnya.
2. Buat Lapisan Keju
Masukkan keju oles, roti tawar, agar-agar plain, tepung maizena, gula pasir, dan susu full cream ke dalam blender.
Blender hingga adonan benar-benar halus.
Tuang ke dalam panci, lalu masak sambil terus diaduk hingga mengental dan meletup.
Tuangkan di atas lapisan biskuit, ratakan permukaannya.
Simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 6 jam hingga mengeras.
3. Buat Saus Stroberi
Masukkan stroberi dan gula pasir ke dalam panci.
Masak menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk hingga stroberi hancur dan saus mengental.
Biarkan dingin.
4. Penyajian
Setelah cheesecake mengeras, tuangkan saus stroberi di atasnya.
Potong sesuai selera dan sajikan dalam keadaan dingin.
Gunakan keju oles dan susu full cream berkualitas baik agar rasa cheesecake lebih creamy. Saat memasak lapisan keju, aduk terus menggunakan api kecil supaya adonan tidak menggumpal atau gosong. Dinginkan cheesecake hingga benar-benar set sebelum diberi topping stroberi agar setiap lapisan tetap rapi saat dipotong.
Selain stroberi, cheesecake ini juga dapat diberi topping blueberry, raspberry, mangga, atau campuran buah beri lainnya. Tambahan whipped cream, daun mint, atau potongan stroberi segar akan membuat tampilannya semakin cantik. Jika menyukai tekstur yang lebih renyah, taburkan remahan biskuit di atas saus stroberi sebelum disajikan.
Strawberry Cheesecake Tanpa Oven menjadi pilihan dessert yang praktis namun tetap terasa istimewa. Perpaduan dasar biskuit yang renyah, lapisan keju yang lembut, dan saus stroberi yang segar menghasilkan hidangan penutup yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun disajikan saat acara spesial.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!