Resep Strawberry Cheesecake Tanpa Oven, Dessert Lembut dengan Saus Stroberi Segar

Potret strawberry cheesecake tanpa oven yang rasanya tetap lembut dan cheesy. (instagram.com/@_chefdirumah)



JawaPos.com - Bagi pencinta dessert yang creamy dan menyegarkan, Strawberry Cheesecake Tanpa Oven ini wajib masuk daftar resep yang harus dicoba. Perpaduan lapisan biskuit yang renyah, filling keju yang lembut, dan topping stroberi yang manis sedikit asam menghasilkan cita rasa yang seimbang dan menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @_chefdirumah, resep ini tidak memerlukan proses memanggang sehingga lebih praktis dibuat di rumah. Cukup menyusun tiga lapisan sederhana, lalu simpan di dalam kulkas hingga set sebelum disajikan.

Cheesecake ini memiliki tekstur yang lembut dan creamy berkat perpaduan keju oles, susu, dan roti tawar. Lapisan dasar dari biskuit memberikan tekstur renyah, sementara saus stroberi homemade menghadirkan rasa segar yang membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.

Karena dibuat tanpa oven, resep ini juga cocok untuk pemula yang ingin membuat dessert cantik dengan langkah yang mudah.

Bahan-Bahan

Lapisan Pertama

130 gram biskuit Marie Regal

60 gram margarin, lelehkan

Lapisan Kedua

250 gram keju oles

3 lembar roti tawar

1 bungkus agar-agar plain

1 sdm tepung maizena

60 gram gula pasir

700 ml susu full cream

Lapisan Ketiga

250 gram stroberi

50 gram gula pasir

Cara Membuat Strawberry Cheesecake

1. Buat Lapisan Biskuit

Hancurkan biskuit hingga halus.

Campurkan dengan margarin yang telah dilelehkan, lalu aduk hingga rata.

Tuang ke dalam loyang atau wadah saji, padatkan menggunakan sendok atau gelas.

Simpan di dalam kulkas sementara menyiapkan lapisan berikutnya.

2. Buat Lapisan Keju

Masukkan keju oles, roti tawar, agar-agar plain, tepung maizena, gula pasir, dan susu full cream ke dalam blender.

Blender hingga adonan benar-benar halus.

Tuang ke dalam panci, lalu masak sambil terus diaduk hingga mengental dan meletup.

Tuangkan di atas lapisan biskuit, ratakan permukaannya.

Simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 6 jam hingga mengeras.

3. Buat Saus Stroberi

Masukkan stroberi dan gula pasir ke dalam panci.

Masak menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk hingga stroberi hancur dan saus mengental.

Biarkan dingin.

4. Penyajian

Setelah cheesecake mengeras, tuangkan saus stroberi di atasnya.

Potong sesuai selera dan sajikan dalam keadaan dingin.

Gunakan keju oles dan susu full cream berkualitas baik agar rasa cheesecake lebih creamy. Saat memasak lapisan keju, aduk terus menggunakan api kecil supaya adonan tidak menggumpal atau gosong. Dinginkan cheesecake hingga benar-benar set sebelum diberi topping stroberi agar setiap lapisan tetap rapi saat dipotong.

Selain stroberi, cheesecake ini juga dapat diberi topping blueberry, raspberry, mangga, atau campuran buah beri lainnya. Tambahan whipped cream, daun mint, atau potongan stroberi segar akan membuat tampilannya semakin cantik. Jika menyukai tekstur yang lebih renyah, taburkan remahan biskuit di atas saus stroberi sebelum disajikan.