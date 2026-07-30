Resep Telur Dadar Sambal Embe: Menu Simpel dan Lezat untuk Makan Malam Keluarga

Resep Telur Dadar Sambal Embe: Menu Simpel dan Lezat untuk Buka Puasa dan Sahur dengan Bahan Sederhana (Instagram @hendrikpyong)
JawaPos.com - Telur dadar goreng merupakan salah satu makanan favorit yang bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Selain mudah dibuat, telur dadar goreng juga kaya akan protein yang baik untuk menjaga energi tubuh selama menjalankan ibadah puasa.
Sementara itu, sambal embe adalah sambal khas Bali yang terkenal dengan aroma harum dari bawang goreng dan cita rasa pedasnya yang khas.
Kombinasi antara gurihnya telur dadar dan pedasnya sambal embe menciptakan perpaduan rasa yang sempurna, cocok untuk menu buka puasa maupun sahur.
Selain kelezatannya, Telur Dadar Sambal Embe juga memiliki keunggulan lain, yaitu bahan-bahannya yang sederhana dan mudah ditemukan di dapur.
Proses memasaknya pun tidak memerlukan waktu lama, sehingga sangat praktis bagi mereka yang ingin menyiapkan hidangan tanpa harus repot.
Telur Dadar Sambal Embe yang dibagikan oleh Hendrik Pyong di Instagram bisa menjadi pilihan yang tepat. Berikut ini resep lengkapnya yang bisa Anda coba di rumah.
Bahan-Bahan:
Minyak dan Bumbu:
· 100 gr minyak goreng
· 250 gr bawang merah
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