Telur Dadar Jagung Kubis: Tebal, Gurih, dan Super Puas!

Potret telur dadar jagung kubis yang tebal, gurih, dan penuh isian.
JawaPos.com - Telur Dadar Jagung Kubis ala @hendrikpyong ini bukan telur dadar biasa. Ukurannya besar, tebal, penuh isian, dan punya kombinasi tekstur yang bikin makan jadi makin seru.
Jagung manis memberi sensasi crunchy dan manis alami, sementara kubis dan jamur membuat teksturnya lebih juicy dan savory. Ditambah bawang putih, cabai merah, dan minyak wijen, aromanya jadi super wangi dan menggugah selera.
Karena isinya banyak, telur dadar ini cocok banget jadi lauk utama keluarga atau solusi menghabiskan sisa bahan di kulkas. Praktis, hemat, tapi tetap terasa spesial.
Bahan Telur
5 butir telur
2 sdt kaldu jamur
2 sdt gula
1 sdt lada putih
Bahan Tumisan
6 siung bawang putih
3 cabai merah besar
150 gram kubis
150 gram jagung manis
Daun bawang secukupnya
100 gram jamur champignon (opsional)
Bumbu
2 sdm saus tiram
1 sdm minyak wijen
2 sdt kaldu jamur
1 sdt gula
1 sdt lada putih
Cara Membuat
1. Siapkan telur
Kocok telur bersama kaldu jamur, gula, dan lada putih. Sisihkan.
2. Tumis bumbu
Tumis bawang putih dan cabai hingga harum.
3. Masukkan sayuran
Tambahkan kubis dan jagung lalu tumis hingga mulai layu. Masukkan jamur jika menggunakan.
4. Bumbui
Tambahkan saus tiram, minyak wijen, kaldu jamur, gula, dan lada putih. Aduk rata lalu koreksi rasa.
5. Masak telur
Tuang telur ke dalam tumisan, ratakan, lalu tutup selama 2-3 menit hingga matang dan tebal.
6. Sajikan
Potong sesuai selera dan nikmati hangat dengan nasi putih.
Telur Dadar Jagung Kubis ini punya rasa gurih manis yang balance dengan tekstur crunchy dari jagung dan kubis. Bagian telurnya tebal, lembut, dan penuh isian sehingga terasa lebih puas di setiap gigitan.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk lauk praktis yang murah meriah tapi tetap bikin satu rumah lahap makan. Simple, mengenyangkan, dan anti gagal!
