Telur Dadar Jagung Kubis: Tebal, Gurih, dan Super Puas!

JawaPos.com - Telur Dadar Jagung Kubis ala @hendrikpyong ini bukan telur dadar biasa. Ukurannya besar, tebal, penuh isian, dan punya kombinasi tekstur yang bikin makan jadi makin seru.



Jagung manis memberi sensasi crunchy dan manis alami, sementara kubis dan jamur membuat teksturnya lebih juicy dan savory. Ditambah bawang putih, cabai merah, dan minyak wijen, aromanya jadi super wangi dan menggugah selera.



Karena isinya banyak, telur dadar ini cocok banget jadi lauk utama keluarga atau solusi menghabiskan sisa bahan di kulkas. Praktis, hemat, tapi tetap terasa spesial.



Bahan Telur

5 butir telur

2 sdt kaldu jamur

2 sdt gula

1 sdt lada putih



Bahan Tumisan

6 siung bawang putih

3 cabai merah besar

150 gram kubis

150 gram jagung manis

Daun bawang secukupnya

100 gram jamur champignon (opsional)



Bumbu

2 sdm saus tiram

1 sdm minyak wijen

2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih



Cara Membuat

1. Siapkan telur

Kocok telur bersama kaldu jamur, gula, dan lada putih. Sisihkan.

2. Tumis bumbu

Tumis bawang putih dan cabai hingga harum.

3. Masukkan sayuran

Tambahkan kubis dan jagung lalu tumis hingga mulai layu. Masukkan jamur jika menggunakan.

4. Bumbui

Tambahkan saus tiram, minyak wijen, kaldu jamur, gula, dan lada putih. Aduk rata lalu koreksi rasa.

5. Masak telur

Tuang telur ke dalam tumisan, ratakan, lalu tutup selama 2-3 menit hingga matang dan tebal.