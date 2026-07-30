Disukai Anak Dan Keluarga! Resep Cumi Goreng Tepung yang Empuk dan Tidak Alot

Resep Cumi Goreng Tepung yang Praktis dan Gurih, Cocok Jadi Menu Buka Puasa. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Teksturnya yang renyah di luar, tetapi tetap empuk dan lembut di dalam membuatnya sangat cocok disantap bersama nasi hangat.
Namun, banyak orang yang mengalami kendala saat mengolah cumi goreng tepung, seperti tekstur daging yang menjadi alot dan keras setelah digoreng.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Hendrik Pyong, seorang kreator kuliner di Instagram, yang dikenal dengan berbagai resep masakan praktis dan lezatnya, membagikan tips rahasia membuat cumi goreng tepung yang empuk, tidak alot, dan dijamin disukai anak-anak maupun orang dewasa.
Dengan mengikuti trik dan resepnya, siapa pun bisa menyajikan cumi goreng tepung yang sempurna, renyah, dan lembut, sehingga menjadi pilihan menu berbuka yang istimewa.
Lalu, apa saja rahasia di balik cumi goreng tepung ala Hendrik Pyong yang empuk dan tidak alot? Simak penjelasannya berikut ini!
Bahan-Bahan:
· 200 gram cumi segar
· 3 siung bawang putih, haluskan
· 1 sendok teh garam
· 2 sendok teh kaldu ayam bubuk
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