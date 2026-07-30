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Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 20.53 WIB

8 Makanan Khas Situbondo yang Jadi Favorit Warga Lokal hingga Pelancong

Ilustrasi kuliner Situbondo (Google Maps) - Image

Ilustrasi kuliner Situbondo (Google Maps)

JawaPos.com – Situbondo menjadi salah satu daerah pesisir di jalur Pantura Jawa Timur yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan kuliner yang menarik untuk dijelajahi.

Berada di kawasan yang menjadi pertemuan berbagai budaya, kuliner Situbondo memiliki pengaruh kuat dari tradisi Jawa, Madura, hingga masyarakat pesisir. Ciri khasnya terletak pada penggunaan rempah yang berani, rasa yang kaya, serta sajian yang tetap mempertahankan cita rasa rumahan.

Bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan melintasi jalur Pantura maupun perantau yang kembali ke kampung halaman, mencicipi makanan khas Situbondo bisa menjadi pengalaman tersendiri.

Mulai dari hidangan tradisional hingga kuliner yang telah bertahan selama bertahun-tahun, berikut delapan makanan khas Situbondo yang menarik untuk dicoba seperti dirangkum dari berbagai ulasan Google Maps.

1. Warung Nasi Sodu Khas Asembagus

Nasi Sodu menjadi salah satu kuliner khas Situbondo yang paling dikenal, terutama di wilayah Asembagus.

Hidangan ini berupa nasi putih yang disiram kuah santan berbumbu rempah, kemudian dilengkapi dengan lauk seperti daging sapi, jeroan, atau telur.

Keunikan nasi sodu berada pada kuahnya yang gurih, kaya aroma rempah, dan memiliki sentuhan rasa pedas yang membuat semakin menggugah selera.

Biasanya warung nasi sodu ramai dikunjungi sejak pagi karena menu ini dianggap cocok sebagai sarapan yang mengenyangkan sebelum memulai aktivitas.

2. Rumah Makan Puritama

Bagi pencinta makanan laut, Rumah Makan Puritama menjadi salah satu tempat kuliner yang patut masuk daftar kunjungan saat berada di Situbondo.

Tempat makan ini dikenal dengan berbagai pilihan seafood segar, mulai dari ikan bakar, udang, cumi, hingga aneka olahan kerang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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