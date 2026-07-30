Bukan Cuma Reog, Ponorogo Punya 9 Destinasi Kuliner Legendaris yang Wajib Masuk Daftar

Ilustrasi tempat makan terbaik Ponorogo (Google Maps)
JawaPos.com – Ponorogo dikenal sebagai Kota Reog yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kuat. Namun, selain kesenian, kota ini juga menyimpan beragam kuliner khas yang memiliki cita rasa autentik dan cerita panjang.
Kuliner Ponorogo tumbuh dari warung sederhana, pasar tradisional, hingga tempat makan yang telah bertahan selama puluhan tahun.
Beragam sajian khas seperti sate ayam Ponorogo, olahan kambing, makanan tradisional, hingga minuman segar menjadi bagian dari identitas kuliner daerah ini.
Bagi wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo, menikmati kuliner lokal menjadi salah satu cara terbaik untuk mengenal karakter masyarakat setempat.
Dirangkum dari berbagai sumber dan ulasan pengunjung, berikut sembilan rekomendasi tempat makan di Ponorogo yang wajib dicoba para pecinta kuliner tradisional.
Sate Ayam Pak Panut menjadi salah satu kuliner yang sudah melekat dengan identitas Ponorogo.
Berdiri sejak 1974, tempat makan ini dikenal dengan sate ayam khas Ponorogo yang memiliki potongan daging besar dan bumbu kacang bercita rasa gurih, manis, serta kaya rempah.
Proses pembakaran menggunakan arang tradisional menghasilkan aroma khas yang semakin menggugah selera.
Sate biasanya disajikan bersama irisan bawang merah, sambal, serta pilihan lontong atau nasi hangat.
Konsistensi rasa membuat Sate Ayam Pak Panut tetap menjadi tujuan favorit bagi warga lokal maupun wisatawan.
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