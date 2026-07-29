Resep Oseng Ayam Kecombrang, Jadi Lauk Harian Pedas Wangi yang Bikin Nasi Cepat Habis

Potret oseng ayam kecombrang, lauk rumahan pedas, gurih, wangi. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)
JawaPos.com - Beberapa lauk memang diciptakan untuk satu tujuan mulia: menghabiskan nasi. Salah satunya adalah oseng ayam kecombrang. Perpaduan ayam, cabai, terasi, dan bunga kecombrang menghasilkan aroma khas yang langsung menggoda sejak pertama ditumis.
Lewat unggahan @gio.mci10, oseng ayam kecombrang digambarkan sebagai lauk yang “kalau dimakan setiap hari juga gas”, karena rasanya pedas, gurih, dan wanginya mantap. Menariknya lagi, proses memasaknya sangat simpel dan cukup menggunakan satu panci.
Kecombrang dikenal sebagai bunga dengan aroma segar dan sedikit asam yang khas. Dalam masakan oseng, kecombrang berfungsi sebagai penyeimbang rasa pedas dan gurih, sekaligus memberikan wangi yang kuat namun tetap elegan.
Saat dimasak bersama ayam dan bumbu tumis, kecombrang menyatu sempurna dan memberikan karakter rasa yang sulit digantikan bahan lain.
Bahan Utama Oseng Ayam Kecombrang
Bahan ayam:
2 paha ayam fillet
1 sdt garam
½ sdt lada putih
1 sdm saus tiram
1 sdm maizena
½ perasan jeruk nipis
Minyak goreng secukupnya
Bahan bumbu:
6 bawang merah
4 bawang putih
4 cabai merah keriting
2 cabai rawit merah
1 batang daun bawang
1 bunga kecombrang
1 bungkus terasi
4 lembar daun jeruk, iris tipis
1 tomat merah
Bumbu tambahan:
1 sdt garam
½ sdt penyedap
½ sdt lada putih
1 sdt gula
Cara Memasak yang Praktis Satu Panci
1. Oanaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
2. Masukkan cabai, terasi, dan daun jeruk, tumis sampai bumbu matang dan aromanya keluar.
3. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, masak hingga ayam berubah warna dan bumbu meresap.
4. Terakhir, masukkan tomat dan kecombrang, aduk cepat agar kecombrang tetap segar dan aromanya tidak hilang.
5. Koreksi rasa, lalu masak sebentar hingga semua bahan menyatu sempurna.
Oseng ayam kecombrang cocok dijadikan menu makan siang atau malam karena raasanya kuat dan tidak membosankan.
Bahan untuk masakan ini juga mudah ditemukan sehingga proses masak cepat dan praktis. Cocok sekali dipadukan dengan nasi hangat baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam. “Pedas, wangi, dan gurih mantep banget,” dikutip dari @gio.mci10.
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