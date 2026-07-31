Resep Oseng Ayam Kecombrang, Lauk Pedas Gurih dengan Aroma Kecombrang yang Khas

Potret oseng ayam kecombrang yang gurih, pedas, dan harum. (instagram.com/@aliviadish)

JawaPos.com - Bagi pencinta masakan rumahan bercita rasa Nusantara, Oseng Ayam Kecombrang wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Perpaduan paha ayam fillet yang empuk dengan irisan kecombrang menghasilkan hidangan yang harum, gurih, dan memiliki sensasi rasa segar yang khas.

Dilansir dari Instagram @aliviadish, resep ini menggunakan bumbu sederhana seperti bawang, cabai, dan saus tiram yang mudah ditemukan di dapur. Meski praktis, hasil akhirnya memiliki cita rasa yang kaya dan sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Kecombrang dikenal memiliki aroma khas yang mampu memberikan cita rasa berbeda pada berbagai hidangan. Saat dipadukan dengan ayam dan bumbu tumis yang gurih, kecombrang menghadirkan sensasi segar yang membuat masakan semakin nikmat.

Selain itu, resep ini mudah dibuat dan tidak memerlukan waktu memasak yang lama sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

Paha ayam fillet, potong-potong

Kecombrang, iris tipis

Bumbu

Bawang merah secukupnya

Bawang putih secukupnya

Cabai rawit sesuai selera

Cabai hijau keriting secukupnya

Cabai merah keriting secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Saus tiram secukupnya

Cara Membuat Oseng Ayam Kecombrang

1. Siapkan Bahan

Potong paha ayam menjadi ukuran sekali makan.

Iris tipis kecombrang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau keriting, dan cabai merah keriting.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan cabai rawit, cabai hijau, dan cabai merah, lalu tumis hingga layu.

3. Masak Ayam

Masukkan potongan ayam ke dalam tumisan.

Aduk hingga ayam berubah warna dan mulai matang.

Tambahkan sedikit air jika diperlukan agar ayam matang merata.

4. Bumbui

Masukkan garam, gula, dan saus tiram.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam ayam.

5. Tambahkan Kecombrang

Masukkan irisan kecombrang menjelang akhir proses memasak.

Aduk sebentar hingga layu, lalu angkat agar aroma khas kecombrang tetap terjaga.

6. Sajikan

Sajikan oseng ayam kecombrang selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih empuk dan tetap juicy setelah ditumis. Kecombrang sebaiknya dimasukkan di tahap akhir agar aroma segarnya tidak hilang akibat dimasak terlalu lama. Sesuaikan jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan, dan gunakan saus tiram secukupnya agar rasa gurih tetap seimbang.

Oseng Ayam Kecombrang cocok disantap bersama nasi putih hangat, nasi merah, atau nasi liwet. Sebagai pelengkap, tambahkan lalapan seperti mentimun, kemangi, dan daun selada agar hidangan terasa lebih segar. Bagi penyuka rasa pedas, sambal terasi atau sambal bawang juga menjadi pendamping yang pas.

Oseng Ayam Kecombrang menjadi pilihan lauk sederhana yang menawarkan cita rasa khas Nusantara.