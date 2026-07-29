Resep Chicken Mayo Tumis Cabai Hijau Yang Creamy, Gurih, Pedas Segar Bikin Auto Nambah Nasi!

Potret chicken mayo tumis cabai hijau yang juicy dan pedas segar. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Menu tumis cabai hijau memang sudah lama jadi favorit banyak orang. Tapi ketika ayam dimarinasi dengan mayones sebelum dimasak, hasilnya naik level: lebih juicy, creamy, dan sama sekali tidak seret. Inilah yang membuat Chicken Mayo Tumis Cabai Hijau terasa berbeda sejak suapan pertama.
Resep ini dibagikan oleh @adelscooking, yang menyebut marinasi ayam dengan mayones sebagai game changer. Dipadukan dengan tumisan cabai hijau dan rawit, rasa creamy dari ayam bertemu pedas segar yang nendang. Hasil akhirnya adalah lauk rumahan yang sederhana, tapi bikin susah berhenti makan.
Mayones mengandung lemak dan asam ringan yang membantu:
- Mengunci kelembapan ayam saat dimasak
- Membuat tekstur daging lebih empuk
- Memberikan rasa creamy alami tanpa santan
Saat ditumis bersama bumbu cabai hijau, mayones akan meleleh dan menyatu dengan bumbu, menghasilkan saus ringan yang membungkus ayam dengan sempurna. Inilah alasan kenapa ayam tetap juicy meskipun dimasak tanpa kuah banyak.
Bahan-bahan Chicken Mayo Tumis Cabai Hijau
Bahan Marinasi Ayam:
700 gram paha ayam fillet
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
½ sdt lada putih bubuk
½ sdt lada hitam
2 sdt kecap asin
70 gram mayonnaise
Bahan Tumisan:
7 siung bawang merah, iris
3 siung bawang putih, iris
10 buah cabai hijau
5 buah cabai rawit hijau
½ sdt garam
1 sdt kaldu jamur
Lada bubuk secukupnya
Gula pasir secukupnya
Sedikit air
Cara Membuat Chicken Mayo Tumis Cabai Hijau
1. Siapkan ayam
Potong paha ayam fillet sesuai selera, tidak terlalu kecil agar tetap juicy saat dimasak.
2. Bumbui ayam
Masukkan ayam ke dalam wadah, tambahkan garam, kaldu jamur, lada putih, lada hitam, dan kecap asin.
3. Tambahkan mayones
Masukkan mayones, lalu aduk hingga seluruh potongan ayam terlapisi rata.
4. Siamkan marinasi
Diamkan ayam selama 20-30 menit agar bumbu dan mayones meresap sempurna.
5. Panaskan wajan
Panaskan wajan dengan sedikit minyak. Tidak perlu banyak karena ayam sudah mengandung lemak dari mayones.
6. Masak ayam
Masukkan ayam beserta sisa marinasi. Masak hingga ayam berubah warna dan setengah matang.
7. Masukkan bawang
Tambahkan bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga harum dan ayam matang sempurna.
9. Masukkan cabai
Masukkan cabai hijau dan cabai rawit. Aduk rata hingga cabai layu dan aromanya keluar.
10. Bumbui tumisan
Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan sedikit gula pasir untuk menyeimbangkan rasa.
11. Tambahkan air
Tuang sedikit air agar bumbu menyatu dan membentuk saus creamy ringan.
12. Koreksi rasa
Masak sebentar hingga saus mengental dan membungkus ayam. Cicipi dan sesuaikan rasa.
13. Angkat dan sajikan
Angkat ayam mayo tumis cabai hijau dan sajikan selagi hangat.
Tips Supaya Rasanya Maksimal
- Gunakan paha ayam fillet agar hasilnya lebih juicy dibanding dada ayam.
- Jangan memasak ayam terlalu lama agar teksturnya tidak kering.
- Jika tidak terlalu suka pedas, kurangi jumlah cabai rawit.
- Sajikan dengan nasi putih hangat untuk pengalaman makan terbaik.
Chicken Mayo Tumis Cabai Hijau cocok dijadikan:
- Lauk makan siang atau malam
- Menu praktis saat tidak ingin masak ribet
- Variasi olahan ayam selain digoreng
- Menu andalan yang “aman” untuk keluarga
“Creamy, gurih, pedes seger. Makan pake nasi anget? Auto nambah,” dikutip dari @adelscooking. Chicken Mayo Tumis Cabai Hijau membuktikan bahwa satu bahan sederhana bisa mengubah keseluruhan rasa masakan.
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