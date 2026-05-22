10 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Wonogiri yang Wajib Masuk Daftar Belanja Saat Liburan, Apa Saja?

JawaPos.com - Wonogiri dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki banyak kuliner tradisional serta camilan khas dengan cita rasa unik.

Tidak heran jika wisatawan yang datang sering berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang sebagai buah tangan.

Mulai dari makanan tradisional hingga camilan renyah, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Wonogiri yang patut masuk daftar belanja seperti dilansir dari laman Bobobox dan Traveloka.

1. Kacang Mete

Kacang mete menjadi oleh-oleh khas Wonogiri yang paling populer dan mudah ditemukan. Wonogiri memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil mete berkualitas dengan rasa gurih dan tekstur renyah.

Kacang ini biasanya dijual dalam berbagai varian, mulai dari original, manis, hingga rasa pedas sehingga cocok dijadikan camilan maupun buah tangan.

2. Wader Goreng Wonogiri

Wader goreng merupakan sajian khas berbahan ikan kecil yang digoreng hingga kering dan renyah. Rasanya gurih dengan tekstur kriuk membuat makanan ini banyak diminati wisatawan.

Biasanya wader goreng dikemas praktis sehingga lebih mudah dibawa pulang sebagai oleh-oleh.