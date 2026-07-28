Menyusuri Rasa di Ujung Timur Jawa: Dari Sego Cawuk Legendaris hingga Rujak Soto yang Unik

uliner Banyuwangi yang Bukan Sekadar Mengenyangkan Tapi Sarat Cerita dan Tradisi (youtube Rumah Canda Melki)
JawaPos.com - Banyuwangi bukan hanya dikenal sebagai kota di ujung timur Pulau Jawa, tetapi juga sebagai tempat di mana matahari seolah datang lebih dulu, membuka hari dengan cahaya hangat sebelum kota-kota lain benar-benar terjaga.
Suasana paginya terasa berbeda—lebih segar, lebih hidup, dan seakan mengundang siapa saja untuk memulai hari dengan sesuatu yang istimewa.
Di balik pesona alam dan kekayaan budayanya, Banyuwangi menyimpan satu daya tarik yang sulit diabaikan: kulinernya.
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Rasa pedas, gurih, dan segar menjadi ciri khas yang melekat kuat, berpadu dengan tradisi lokal yang masih dijaga hingga kini. Dari desa adat hingga warung sederhana di gang kecil, setiap sudut kota ini punya cerita yang bisa dinikmati lewat makanan.
Menariknya, perjalanan rasa ini semakin terasa hidup saat ditelusuri melalui video YouTube Rumah Canda Melki, yang menjelajahi berbagai kuliner khas Banyuwangi dari sarapan pagi hingga sajian khas yang menggugah selera.
Deretan Kuliner Khas Banyuwangi yang Wajib Dicoba
1. Sego Cawuk Bu Mantih, Sarapan Legendaris yang Kaya Rasa dan Penuh Kenangan
Memulai hari di Banyuwangi terasa kurang lengkap tanpa mencicipi sego cawuk, salah satu sarapan khas yang sudah melegenda.
Salah satu yang paling terkenal adalah racikan dari Bu Mantih, yang sudah berjualan sejak puluhan tahun lalu.
Seporsi sego cawuk disajikan dengan nasi yang disiram kuah kelapa berbumbu khas, menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis yang unik.
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