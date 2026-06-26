Kuliner Banyuwangi, Uniknya Rujak Soto Banyuwangi Plus Segarnya Sego Cawuk yang Bikin Nagih untuk Sarapan

Ilustrasi rujak soto/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com-Banyuwangi, menjadi surganya Kota di paling ujung Timur di Pulau Jawa.
Banyuwangi terkenal karena keindahan pantai dan pesona alamnya. Seperti hutan Djawatan sampai pesona alam Taman Nasional Baluran.
Namun, tahukah anda? Dibalik itu Banyuwangi juga menyimpan beragam kuliner khas yang unik dan sulit ditemukan di daerah lain.
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Salah satunya adalah rujak soto. Perpaduan kesegaran rujak dengan hangatnya soto berbumbu kaldu sapi, menciptakan sensasi kuliner yang khas dan menggugah selera.
Tidak hanya itu,masih banyak hidangan lain khas Banyuwangi yang tidak kalah unik dan patut untuk dicoba.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut kuliner khas Banyuwangi yang wajib anda coba saat berkunjung ke sana.
Rawon Bik Ali
Rawon menjadi salah satu makanan khas di Jawa Timur. Saat di Banyuwangi, jangan lewatkan untuk mencicipi rawon Bik Ali berlokasi di Jl. Adi Sucipto No. 76, Sobo. Warung rawon ini buka mulai pukul 06.00-21.00. Satu porsi rawon di sini dibanderol dengan harga Rp 30.000-an. Rawon Bik Ali akan semakin lengkap jika anda menambahkan telur asin dan tempe goreng.
Rumah Makan Pecel Ayu
Selain rawon, Banyuwangi juga memiliki kuliner unik bernama pecel rawon. Salah satu yang teri Jl. Adi Sucipto No.76, Sobo. warung pecel rawon ini buka mulai jam 06.00-21.00. Seporsi pecel rawon terdiri dari empal, tempe, sayur rebus berupa kacang panjang,tauge rebus, serundeng, bakwan jagung, peyek udang, ditambah sambal pecel, dan peyek kacang. Kuliner yang satu ini memadukan dua cita rasa hidangan Jawa Timur yang lezat.
Rujak Soto Mbok Mbret
Terdengar tidak biasa. Namun rujak Soto Mbok Bret menjadi salah satu kuliner khas Banyuwangi yang wajib dicoba. Seporsinya terdiri dari rujak dengan isian lontong, kangkung rebus, kacang rebus, tauge, tahu goreng, dan sambal petis, yang kemudian disiram kuah soto lengkap dengan irisan daging sapi. Perpaduan rasa segar dari rujak dan gurihnya kuah soto menciptakan rasa yang khas. Satu porsi Soto Mbok Bret dibanderol dengan harga Rp 20.000. Jangan lupa untuk menambah es dawet Rp 5.000 agar semakin nikmat.
Nasi Segok Cawuk Bu Mantih
Nasi segok menjadi menu sarapan paling populer di Banyuwangi. Salah satu yang wajib anda coba adalah nasi segok Cawuk Bu Mantih di Jl. KH. Wahid Hasyim, Pancoran Kulon. Warung ini sudah buka mulai pukul 06.00-12.00. Seporsinya berisi nasi jagung, urap, krecek, sambal, ikan pindang, ikan sambal belimbing wuluh dan serai, dan telur rebus, lalu disiram dengan tiga macam yakni kuah trancam (kelapa parut), kuah pindang, dan kuah bumbu rujak.
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