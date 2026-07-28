Resep Mie Aceh Istimewa ala Chef Devina Hermawan: Kuah Gurih, Rempah Melimpah!

JawaPos.com - Mie Aceh dikenal sebagai salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki cita rasa kuat dan kaya akan rempah. Hidangan ini menjadi favorit banyak orang karena perpaduan bumbu yang khas dengan tekstur mie yang kenyal.

Dengan kuah gurih berempah dan cara pembuatan yang praktis, sajian ini dijamin menggugah selera keluarga.

Mie Aceh memiliki ciri khas pada kuahnya yang kental dan berempah. Rempah-rempah seperti kunyit, jintan, ketumbar, dan cabai memberikan rasa pedas gurih yang menggugah selera.

Mie ini biasanya disajikan dengan tambahan protein seperti udang, daging sapi, atau ayam, menjadikannya semakin lezat dan bernutrisi. Selain itu, cara penyajiannya pun bisa bervariasi, baik dengan kuah kental, mie goreng, maupun mie Aceh tumis yang sedikit berkuah.

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Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan berbagai kreasi masakan Nusantara di kanal Youtube-nya, menghadirkan resep Mie Aceh dengan sentuhan khasnya.

Resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan dan teknik memasak yang praktis, sehingga siapa pun bisa mencoba membuatnya di rumah.

Resep Mie Aceh (2 Porsi)

Bahan Bumbu Halus:

· 7-8 siung bawang putih; 5 siung bawang merah