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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.20 WIB

Lagi Diet dan Hidup Sehat? Resep Ayam Goreng Ungkep Air Fryer: Cocok untuk Ngurangin Minyak

Ayam Goreng Ungkep Air Fryer (Instagram @mariongrasby) - Image

Ayam Goreng Ungkep Air Fryer (Instagram @mariongrasby)

JawaPos.com - Ayam goreng identik dengan makanan yang digoreng dalam minyak banyak. Minyak yang berlebih tentu tak sehat untuk tubuh.

Namun, kini ada alternatif yang lebih sehat: ayam goreng ungkep tanpa minyak, tetap gurih, matang sempurna, dan pastinya cocok bagi Anda yang sedang mengurangi konsumsi minyak.

Dalam artikel ini, kami akan membagikan resep ayam goreng ungkep tanpa minyak yang praktis dan lezat.

Simak bahan dan langkah-langkah pembuatannya berikut ini, seperti dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube Dapur Canti Channel.

Bahan Utama:

- 1 kg paha ayam, cuci bersih

Bumbu Halus:

- 150 gr bawang merah
- 50 gr bawang putih
- 5 btr kemiri sangrai
- 25 gr jahe
- 25 gr lengkuas
- 20 gr kunyit
Semua bahan diblender halus dengan sedikit air

Bumbu Tambahan:

- 5 lbr daun jeruk purut (buang tulang daunnya)
- 2 btg serai geprek
- 4 lbr daun salam
- 2 sdt garam (secukupnya)
- 1 sdm ketumbar bubuk
- 2 sdt kaldu jamur

Editor: Hanny Suwindari
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