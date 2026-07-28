Renyah Tahan Lama! Resep Rempeyek Kacang Teri ala Chef Devina Hermawan, Cocok Jadi Camilan Keluarga

Resep Rempeyek Kacang Teri ala Chef Devina Hermawan yang 100% Sukses, Cocok untuk Camilan Pendamping Makan dan Oleh-Oleh Lebaran (youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Rempeyek kacang teri adalah camilan tradisional khas Indonesia yang terkenal dengan rasa gurih dan teksturnya yang renyah.
Makanan ini sering dijadikan pelengkap hidangan utama seperti nasi pecel, nasi uduk, atau sekadar dinikmati sebagai camilan.
Namun, banyak orang mengalami kendala saat membuat rempeyek, seperti hasil yang kurang renyah atau cepat melempem.
Chef Devina Hermawan, seorang chef ternama yang dikenal dengan resep-resep inovatif dan mudah diikuti, membagikan rahasia sukses membuat rempeyek kacang teri yang renyah tahan lama di kanal Youtube-nya.
Resep ini sangat cocok dijadikan camilan sehari-hari, pendamping makan, bahkan oleh-oleh khas saat Lebaran.
Dalam video yang dibagikan di kanal YouTube-nya, Chef Devina mengungkapkan bahwa kunci utama rempeyek yang renyah dan tahan lama terletak pada pemilihan bahan serta teknik menggorengnya.
Berikut beberapa bahan dan langkah membuatnya dari Chef Devina agar rempeyek kacang teri Anda selalu renyah sempurna:
Resep Rempeyek Gurih dan Renyah (12 Porsi)
Bahan yang Dibutuhkan:
· 275 gram tepung beras
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