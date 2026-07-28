Resep Sup Ikan Singapura Creamy, Kuah Gurih Hangat dengan Dori Crispy

Bahan-Bahan

Bahan Utama

Ikan dori fillet secukupnya

1 sdm minyak wijen

½ sdt garam

Lada bubuk secukupnya

5 siung bawang putih

2 buah timun, potong-potong

2 sdm minyak ikan

500-600 ml air

2 ruas jahe, geprek

Daun bawang secukupnya

1 sdt garam

2 sdt kaldu jamur

2 sdt kecap asin

2 sdt gula pasir

Lada bubuk secukupnya

100 ml susu evaporasi



Bahan Adonan Tepung

1 butir telur

2 sdt kaldu jamur

Lada bubuk secukupnya

2 sdm tepung terigu



Cara Membuat Sup Ikan Singapura

1. Marinasi Ikan

Potong ikan dori sesuai selera.

Bumbui dengan minyak wijen, garam, dan lada bubuk, lalu diamkan sekitar 15-20 menit agar bumbu meresap.

2. Goreng Ikan

Campurkan telur, tepung terigu, kaldu jamur, dan lada bubuk hingga menjadi adonan pelapis.

Celupkan ikan ke dalam adonan, kemudian goreng hingga berwarna keemasan dan renyah.

Angkat lalu tiriskan.

3. Buat Kuah

Tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan jahe geprek, lalu tambahkan air dan minyak ikan.

Masukkan garam, kaldu jamur, kecap asin, gula pasir, dan lada bubuk.

Didihkan beberapa menit agar seluruh bumbu menyatu.

4. Tambahkan Sayuran dan Susu

Masukkan potongan timun dan daun bawang.

Tuang susu evaporasi, lalu aduk perlahan hingga kuah kembali panas. Hindari merebus terlalu lama setelah susu masuk agar teksturnya tetap lembut.

5. Sajikan

Susun potongan ikan dori goreng di dalam mangkuk.

Siram dengan kuah hangat, lalu sajikan segera.



Gunakan ikan dori yang masih segar agar teksturnya tetap lembut setelah dimasak. Marinasi ikan sebelum digoreng akan membuat rasanya lebih gurih hingga ke bagian dalam.



Saat memasukkan susu evaporasi, gunakan api kecil agar kuah tidak pecah. Jahe yang digeprek juga sebaiknya dimasukkan sejak awal perebusan supaya aroma hangatnya keluar maksimal dan menyatu dengan kuah.



Sup Ikan Singapura nikmat disantap bersama nasi putih hangat atau dinikmati begitu saja sebagai menu rendah karbohidrat. Anda juga bisa menambahkan jamur shimeji, sawi putih, wortel, atau tahu sutra agar hidangan semakin kaya nutrisi.



Taburan bawang putih goreng dan irisan cabai rawit juga bisa menjadi pelengkap untuk menambah aroma dan sensasi pedas.



Sup Ikan Singapura menjadi pilihan menu rumahan yang menghadirkan perpaduan kuah creamy, gurih, dan hangat dengan tekstur ikan dori yang lembut serta lapisan crispy yang menggoda.



Selain mudah dibuat, hidangan ini juga kaya protein dan cocok dinikmati kapan saja bersama keluarga. Sekali mencoba, resep ini berpotensi menjadi salah satu menu favorit di rumah.