6 Tempat Makan di Surabaya yang Buka Selama 24 Jam Nonstop, Ada Warung Nasi Campur Sampai Restoran Ala Western Food Paling Favorit

Ilustrasi nasi campur/YouTube @mybig.appetite
JawaPos.com - Saat berada di Surabaya, anda tidak perlu khawatir jika rasa lapar melanda di jam-jam yang tidak biasa.
Termasuk saat larut malam, maupun di tengah jam-jam sibuk. Di sini tersedia sejumlah tempat makan yang beroperasi selama 24 jam non stop sehingga anda tidak perlu khawatir,karena tempat makan ini siap melayani anda kapan saja.
Pilihan menunya juga sangat beragam, mulai dari masakan rumahan, kuliner khas Nusantara, sampai hidangan ala-ala western food dengan cita rasa yang juga lezat.
Menariknya, sebagian besar tempat makan tersebut berada di lokasi yang strategis, tepatnya di ruas-ruas jalan utama Kota Surabaya. Sehingga anda dapat menjangkaunya dengan mudah, tanpa perlu khawatir kesulitan saat ingin menemukan lokasinya.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @@mybig.appetite berikut sejumlah tempat makan di Surabaya yang buka selama 24 jam nonstop dan siap menjadi penyelamat saat lapar melanda.
Warung Eko
Warung Eko adalah salah satu gerai tempat makan yang buka selama 24 jam di Surabaya. Lokasinya berada di Jl. Pucang Adi No. 58, Gubeng Kertajaya.
Warung ini telah menjadi legenda kuliner sekaligus menjadi favoritnya warga lokal di Surabaya. Di sini anda dapat memesan menu ala rumahan seperti kare ayam, ayam bumbu rujak, nasi krengsengan, telur bumbu bali, rawon, dan juga nasi campur. Harganya juga terbilang cukup terjangkau, mulai dari Rp 20.000 rupiah.
Kollabora
Kollabora berlokasi di Jl. Raya Kupang Indah No. 51, Sonokwijenan, Sukomanunggal. Cafe ini melayani pelanggan selama 24 jam. Kollabora menyajikan menu western yang beragam seperti berbagai olahan daging steak, pasta, parmigiana, rosemary chicken, samai quarto cheese. Selain pilihan makanannya yang lengkap, suasana cafe nya juga nyaman dengan dekorasi yang selalu berganti mengikuti berbagai event.
Se’Indonesia
Sei indonesia yang berada di kawasan dekat ITS, tepatnya di Blok O 212 Jl. Raya Kertajaya Indah No. 99, Manyar Sabrangan, Mulyorejo juga buka selama 24 jam non stop.
Meski beroperasi sepanjang hari, daging sei di sini selalu disajikan dalam kondisi hangat dan baru dimasak, sehingga cita rasanya tetap segar dan enak.
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