Kawasan Kemayoran akan Sediakan Shuttle Bus 24 Jam Gratis, Perketat Keamanan, hingga Penerangan Dimaksimalkan

JawaPos.com – Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran akan menghadirkan layanan shuttle bus gratis yang beroperasi 24 jam mulai Agustus 2026. Hal itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat. Pengelola juga memperketat sistem keamanan dengan menambah pos pengamanan, patroli selama 24 jam, serta memaksimalkan penerangan kawasan melalui teknologi smart lighting.

Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan mengatakan, layanan shuttle bus tersebut disiapkan untuk memudahkan mobilitas masyarakat di dalam kawasan Kemayoran tanpa dipungut biaya. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan untuk menghadirkan layanan itu mencapai lebih dari Rp 5 miliar.

"Kami akan siapkan shuttle bus free of charge buat seluruh masyarakat. Mungkin mulai bulan Agustus shuttle bus sudah beroperasi 24 jam dan free of charge. Siapa saja yang mau datang, silakan," ujar Teddy kepada wartawan, Selasa (14/7).

Teddy menegaskan, kebijakan tersebut merupakan wujud peran PPK Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak semata-mata berorientasi pada bisnis.

"Saya terbiasa mengelola kawasan business approach, tetapi di sini bukan hanya business approach yang kita kedepankan. Kita juga harus bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Untuk itulah nama kita Badan Layanan Umum," katanya.

Selain menghadirkan shuttle bus, PPK Kemayoran juga melakukan penguatan aspek keamanan. Seluruh pintu masuk kawasan kini dilengkapi pos keamanan yang akan terus disempurnakan, termasuk penambahan penanda di setiap gerbang agar masyarakat mengetahui saat memasuki kawasan Kemayoran.

Menurut Teddy, isu keamanan menjadi salah satu perhatian utama dalam transformasi kawasan. Karena itu, selain pembangunan pos keamanan, pengawasan juga diperkuat melalui penambahan personel, pemanfaatan CCTV, serta patroli selama 24 jam.

Dari sisi kenyamanan, PPK Kemayoran meningkatkan kualitas penerangan di sejumlah titik, terutama di sepanjang Jalan Benyamin Sueb, melalui penerapan sistem smart lighting. Teknologi tersebut memungkinkan pengaturan lampu secara otomatis sehingga lebih efisien sekaligus mendukung penghematan energi.