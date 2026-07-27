Resep Sempol Tahu, Camilan Gurih Renyah Dijamin Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Tahu memang dikenal sebagai bahan makanan yang sederhana, tetapi bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya adalah Sempol Tahu, camilan gurih dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam yang cocok dinikmati kapan saja.

Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini memadukan tahu dengan tepung, wortel, dan daun bawang sehingga menghasilkan camilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga lebih bertekstur. Setelah dibalut telur dan digoreng hingga keemasan, sempol tahu menjadi camilan yang sulit untuk berhenti disantap.

Sempol tahu memiliki tekstur yang lembut berkat penggunaan tahu, tetapi tetap kenyal karena tambahan tepung tapioka. Wortel dan daun bawang memberikan rasa yang lebih segar sekaligus membuat tampilannya semakin menarik.

Selain mudah dibuat, camilan ini juga cocok dijadikan bekal sekolah, teman minum teh, atau ide jualan karena menggunakan bahan-bahan yang ekonomis.

Bahan-Bahan

6 kotak tahu

100 gram tepung tapioka

80 gram tepung terigu

1 batang daun bawang, iris tipis

⅓ buah wortel, parut halus

½ sdt garam

½ sdt kaldu bubuk

⅓ sdt lada bubuk

1 butir telur, kocok lepas untuk baluran

Cara Membuat Sempol Tahu

1. Haluskan Tahu

Hancurkan tahu hingga teksturnya lembut dan tidak bergerindil.

2. Campurkan Semua Bahan

Masukkan tepung tapioka, tepung terigu, daun bawang, wortel parut, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk.

3. Bentuk Adonan

Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk memanjang atau sesuai selera. Jika ingin seperti sempol khas Malang, adonan bisa dibentuk pada tusuk sate.

4. Balur dengan Telur

Celupkan adonan yang telah dibentuk ke dalam telur kocok hingga seluruh permukaannya terlapisi.

5. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng hingga sempol tahu berwarna kuning keemasan dan matang merata.

Angkat lalu tiriskan.

6. Sajikan

Nikmati sempol tahu selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, atau mayones sesuai selera.

Gunakan tahu yang sudah ditiriskan agar adonan tidak terlalu lembek. Jika adonan masih lengket, tambahkan sedikit tepung tapioka hingga teksturnya mudah dibentuk.

Goreng menggunakan api sedang supaya bagian luar renyah sementara bagian dalam tetap lembut. Jangan terlalu lama menggoreng agar tahu tidak menjadi kering.

Sempol tahu dapat dikreasikan dengan tambahan keju parut, ayam cincang, udang, atau sosis agar rasanya semakin gurih.