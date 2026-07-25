Resep Udang Tahu Masak Cepat ala Chef Rudy, Menu Sat Set Hidangan Keluarga

ilustrasi udang tahu. ./Tangkapan layar Youtube Rudy dan Sahabat TV.
JawaPos.com – Berikut artikel mengenai resep udang tahu masak cepat ala Chef Rudy, menu sat set untuk buka puasa dan sahur.
Udang, salah satu bahan makanan laut yang cukup populer dan mudah diolah ke dalam berbagai hidangan nikmat.
Selain itu, udang menjadi sumber nutrisi kaya manfaat bagi tubuh meliputi protein, kalium, natrium, fosfor, kalsium, zat besi, serta vitamin A, B1, dan B3.
Konsumsi udang dalam jumlah moderat dapat bantu mengurangi peradangan, memperbaiki jaringan tubuh, mencegah osteoporosis, dan meningkatkan fungsi otak.
Adapun salah satu kreasi dari bahan makanan tersebut yakni udang tahu ala Chef Rudy Choirudin, dengan teknik masak cepat tanpa menghabiskan banyak waktu.
Untuk mengetahui bahan dan cara pembuatannya, dilansir laman Youtube Rudy dan Sahabat TV, mari simak uraian lengkapnya di bawah ini.
Bahan 1:
200 g udang kupas
200 g tahu putih, dipotong dadu serasi
2 buah cabai merah, dipotong korek api
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