Resep Salad Simple Sat Set ala Chef Rudy, Bikin Ketagihan!

Potret salad simple sat set ala Chef Rudy. (Sumber: Tangkapan Layar TikTok @resepsatset_rudy)
JawaPos.com - Buat kamu yang sering merasa sulit makan sayur, resep salad simple ala Chef Rudy ini bisa jadi solusi terbaik.
Diunggah melalui akun TikTok @resepsatset_rudy, menu sehat ini berhasil bikin banyak orang yang tadinya anti sayuran jadi ketagihan. Rahasianya ada pada saus kuning telur yang creamy, gurih, dan mudah dibuat.
Selain sehat, resep ini juga sat set alias praktis banget, cocok buat kamu yang sibuk tapi ingin tetap menjaga pola makan.
Bahan-Bahan Salad Sat Set ala Chef Rudy
Untuk membuat salad simple ini, kamu hanya butuh bahan yang mudah ditemukan di dapur. Resepnya terbagi jadi tiga bagian:
Bahan 1:
- 2 butir telur rebus (pisahkan putih dan kuningnya)
Bahan 2:
- 2 sdt bawang putih bubuk
- 1 sdt cabai bubuk
- 1/4 sdt merica bubuk
- 2 sdt gula halus
- 1/2 sdt garam
- 3/4 sdt cuka (boleh diganti air jeruk nipis)
- 1 sdt air jeruk nipis
- 4 sdm minyak goreng (bisa pakai olive oil atau minyak zaitun agar lebih sehat)
Bahan 3:
- 500 gr sayuran (selada, wortel serut, timun, kentang rebus, dll)
- 1/2 sdt bawang putih bubuk (untuk taburan salad)
Cara Membuat Salad Simple Sat Set ala Chef Rudy
1. Campurkan kuning telur rebus dengan bahan 2 ke dalam mangkuk. Aduk rata sampai jadi saus creamy yang lembut dan kental.
2. Masukkan sayuran yang sudah dipotong kecil-kecil sesuai selera serta putih telur rebus, lalu aduk rata.
3. Tuangkan saus kuning telur ke atas campuran salad, aduk perlahan.
4. Taburi bawang putih bubuk sebagai finishing touch.
5. Salad Simple Sat Set ala Chef Rudy siap dinikmati!
Kenapa Harus Coba Resep Ini?
- Praktis & cepat: Nggak perlu waktu lama, cukup rebus telur, potong sayuran, dan bikin saus creamy.
- Sehat: Kaya protein dari telur dan serat dari sayuran segar.
- Bikin doyan sayur: Saus creamy yang gurih bikin rasa sayur jadi lebih enak dan nagih.
- Fleksibel: Bisa pakai sayur apapun sesuai stok di kulkas.
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