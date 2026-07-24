Resep Chicken dan Vegetable Noodles, Mi Tumis Ayam dan Sayuran yang Gurih dalam 30 Menit

Potret chicken & vegetable noodles dengan ayam, sayuran, dan mi tumis gurih. (Sumber: instagram.com/@the_daily_picnic)





JawaPos.com - Jika sedang mencari menu praktis yang mengenyangkan sekaligus kaya nutrisi, Chicken & Vegetable Noodles bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan mi, irisan dada ayam, dan aneka sayuran menghasilkan hidangan yang gurih, lezat, dan cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam.



Dilansir dari Instagram @the_daily_picnic, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Dengan tambahan saus tiram dan bumbu sederhana, mi tumis ini memiliki cita rasa ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah.



Hidangan ini menawarkan kombinasi protein dari ayam dan serat dari berbagai sayuran dalam satu piring. Proses memasaknya pun relatif cepat sehingga cocok untuk menu sehari-hari, terutama saat tidak memiliki banyak waktu di dapur.



Selain itu, resep ini sangat fleksibel karena Anda dapat menggunakan spaghetti, mi telur, mi ramen, atau jenis mi lainnya sesuai selera.



Bahan-Bahan

1 dada ayam, iris tipis

1 buah paprika, iris memanjang

1 buah bawang bombai, iris tipis

1 buah wortel ukuran besar, iris tipis

3 siung bawang putih, cincang halus

1 sdm saus tiram

225 gram spaghetti atau mi yang telah direbus

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Chili flakes secukupnya

1-2 sdm minyak goreng



Cara Membuat Chicken & Vegetable Noodles

1. Rebus Mi

Masak spaghetti atau mi sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang.

Tiriskan dan sisihkan.

2. Masak Ayam

Panaskan minyak di dalam wajan.

Masukkan irisan ayam, lalu masak hingga berubah warna dan mulai kecokelatan.

Tambahkan saus tiram, lalu aduk hingga ayam terlapisi bumbu.

3. Tumis Bumbu

Masukkan bawang bombai dan bawang putih.

Tumis hingga harum.

4. Tambahkan Sayuran

Masukkan wortel, kemudian masak sekitar satu menit.

Tambahkan paprika, lalu bumbui dengan garam, lada hitam, bawang putih bubuk, dan chili flakes sesuai selera.

Masak hingga sayuran matang tetapi masih renyah.

5. Masukkan Mi

Tambahkan mi atau spaghetti yang telah direbus.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap ke dalam mi.

Masak kembali selama sekitar 2-3 menit.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Jika suka, tambahkan sedikit kecap asin atau minyak wijen sebelum disajikan agar aromanya semakin nikmat.



Gunakan mi yang direbus hingga al dente agar teksturnya tetap kenyal saat ditumis. Iris ayam setipis mungkin supaya cepat matang dan bumbu lebih mudah meresap.

Sayuran sebaiknya dimasak sebentar agar tetap renyah dan kandungan nutrisinya tetap terjaga. Menambahkan sedikit minyak wijen atau kecap asin di akhir proses memasak juga dapat memberikan aroma khas yang lebih menggugah selera.



Chicken & Vegetable Noodles dapat dikreasikan dengan tambahan jamur, brokoli, sawi hijau, pakcoy, atau jagung muda. Jika menyukai rasa pedas, tambahkan cabai rawit atau saus sambal saat menumis.

Hidangan ini juga cocok disajikan bersama telur mata sapi, telur rebus, atau taburan wijen sangrai untuk menambah cita rasa.



Chicken & Vegetable Noodles menjadi pilihan menu praktis yang memadukan mi, ayam, dan sayuran dalam satu hidangan yang lezat dan mengenyangkan.

Dengan proses memasak yang singkat serta bahan yang mudah didapat, resep ini cocok menjadi solusi saat ingin menyajikan makanan rumahan yang sederhana tetapi tetap istimewa.