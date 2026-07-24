Resep Chicken dan Vegetable Noodles, Mi Tumis Ayam dan Sayuran yang Gurih dalam 30 Menit

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu praktis yang mengenyangkan sekaligus kaya nutrisi, Chicken & Vegetable Noodles bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan mi, irisan dada ayam, dan aneka sayuran menghasilkan hidangan yang gurih, lezat, dan cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam.
Dilansir dari Instagram @the_daily_picnic, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Dengan tambahan saus tiram dan bumbu sederhana, mi tumis ini memiliki cita rasa ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Hidangan ini menawarkan kombinasi protein dari ayam dan serat dari berbagai sayuran dalam satu piring. Proses memasaknya pun relatif cepat sehingga cocok untuk menu sehari-hari, terutama saat tidak memiliki banyak waktu di dapur.
Selain itu, resep ini sangat fleksibel karena Anda dapat menggunakan spaghetti, mi telur, mi ramen, atau jenis mi lainnya sesuai selera.
Bahan-Bahan
1 dada ayam, iris tipis
1 buah paprika, iris memanjang
1 buah bawang bombai, iris tipis
1 buah wortel ukuran besar, iris tipis
3 siung bawang putih, cincang halus
1 sdm saus tiram
225 gram spaghetti atau mi yang telah direbus
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Bawang putih bubuk secukupnya
Chili flakes secukupnya
1-2 sdm minyak goreng
Cara Membuat Chicken & Vegetable Noodles
1. Rebus Mi
Masak spaghetti atau mi sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang.
Tiriskan dan sisihkan.
2. Masak Ayam
Panaskan minyak di dalam wajan.
Masukkan irisan ayam, lalu masak hingga berubah warna dan mulai kecokelatan.
Tambahkan saus tiram, lalu aduk hingga ayam terlapisi bumbu.
3. Tumis Bumbu
Masukkan bawang bombai dan bawang putih.
Tumis hingga harum.
4. Tambahkan Sayuran
Masukkan wortel, kemudian masak sekitar satu menit.
Tambahkan paprika, lalu bumbui dengan garam, lada hitam, bawang putih bubuk, dan chili flakes sesuai selera.
Masak hingga sayuran matang tetapi masih renyah.
5. Masukkan Mi
Tambahkan mi atau spaghetti yang telah direbus.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap ke dalam mi.
Masak kembali selama sekitar 2-3 menit.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat.
Jika suka, tambahkan sedikit kecap asin atau minyak wijen sebelum disajikan agar aromanya semakin nikmat.
Gunakan mi yang direbus hingga al dente agar teksturnya tetap kenyal saat ditumis. Iris ayam setipis mungkin supaya cepat matang dan bumbu lebih mudah meresap.
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