Resep Bakpao Pandan Tanpa Mixer, Empuk dan Praktis Cuma Pakai Takaran Sendok



JawaPos.com - Ingin menikmati bakpao empuk buatan sendiri tetapi malas menggunakan mixer atau timbangan? Tenang, Bakpao Pandan Tanpa Mixer ini bisa menjadi solusi.

Dengan bahan yang sederhana dan hanya menggunakan takaran sendok, siapa saja bisa membuat bakpao yang lembut dan harum di rumah.



Dilansir dari Instagram @nindyvt, resep ini cocok untuk pemula karena proses pembuatannya praktis dan tidak memerlukan alat khusus. Ditambah isian cokelat yang lumer, bakpao ini bisa menjadi camilan keluarga maupun ide jualan rumahan.



Selain mudah dibuat, bakpao ini memiliki aroma pandan yang harum dan tekstur yang tetap empuk meski hanya diuleni dengan tangan. Penggunaan takaran sendok juga memudahkan siapa saja yang tidak memiliki timbangan dapur.

Isian cokelat memberikan rasa manis yang pas dan membuat bakpao semakin menggugah selera. Resep ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, bekal anak, atau camilan saat santai.



Bahan-Bahan

13 sdm air hangat

2 sdm gula pasir

1 sdt ragi instan

Pasta pandan secukupnya

25 sdm tepung terigu

1 sdm minyak goreng

½ sdt garam

Cokelat atau selai cokelat untuk isian



Cara Membuat Bakpao Pandan

1. Aktifkan Ragi

Campurkan air hangat, gula pasir, dan ragi instan. Aduk rata, lalu diamkan beberapa menit hingga ragi berbusa.

2. Buat Adonan

Tambahkan pasta pandan sesuai selera.

Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian tambahkan garam dan minyak. Uleni hingga adonan kalis dan lembut.

3. Fermentasi

Tutup adonan menggunakan kain bersih atau plastik wrap, kemudian diamkan hingga mengembang sekitar dua kali lipat.

4. Bentuk dan Isi

Kempiskan adonan, lalu bagi menjadi beberapa bagian.

Pipihkan adonan, beri isian cokelat atau selai cokelat, kemudian rapatkan dan bulatkan kembali.

5. Diamkan Kembali

Susun bakpao di atas alas kertas, lalu diamkan kembali sekitar 15-20 menit agar mengembang.

6. Kukus

Panaskan kukusan terlebih dahulu.

Kukus bakpao selama kurang lebih 10-15 menit hingga matang dan mengembang sempurna.

7. Sajikan

Angkat dan biarkan sebentar sebelum disajikan agar teksturnya tetap lembut.



Pastikan air yang digunakan hanya hangat, bukan panas, agar ragi tetap aktif. Uleni adonan hingga benar-benar halus supaya tekstur bakpao menjadi lembut setelah dikukus.

Saat mengukus, bungkus tutup kukusan menggunakan kain agar uap air tidak menetes ke permukaan bakpao sehingga hasilnya tetap mulus dan tidak keriput.



Selain cokelat, bakpao pandan ini juga bisa diisi selai kacang, keju, meses, kacang hijau, kelapa manis, atau pasta ubi ungu. Jika ingin dijadikan ide jualan, Anda bisa membuat beberapa varian rasa dalam satu kali adonan sehingga pilihan isiannya lebih beragam dan menarik.



Bakpao Pandan Tanpa Mixer menjadi pilihan camilan yang praktis, ekonomis, dan mudah dibuat di rumah. Dengan bahan sederhana dan takaran sendok, Anda sudah bisa menghasilkan bakpao yang empuk, harum, dan memiliki isian cokelat yang lumer di setiap gigitan.