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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 21 Juli 2026 | 21.58 WIB

Resep Ayam Balado Pedas Gurih, Cocok Jadi Menu Makan Siang di Rumah

Resep Ayam Balado yang Enak dan Praktis./freepik.com - Image

Resep Ayam Balado yang Enak dan Praktis./freepik.com

JawaPos.com - Ayam balado menjadi salah satu hidangan favorit yang banyak digemari karena memadukan daging ayam yang lembut dengan sambal merah bercita rasa pedas dan gurih. Aroma bumbunya yang khas membuat menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam.

Selain memiliki rasa yang menggugah selera, ayam balado juga tergolong mudah dibuat. Bahan-bahan yang diperlukan mudah ditemukan di pasaran, sementara proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga cocok dipraktikkan di rumah.

Hidangan ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat, lalapan, atau pelengkap lainnya sesuai selera. Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam balado lengkap beserta bahan dan langkah pembuatannya.

·       1 kg paha ayam

·       1,5 sdt garam

·       2 sdt kaldu jamur

Bahan yang digiling kasar:

·       200 gram cabe merah keriting

·       100 gram bawang merah

·       20 gram bawang putih

Editor: Setyo Adi Nugroho
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