Resep Kebab Pisang Cokelat Keju, Camilan Manis Lumer yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Perpaduan pisang, cokelat, dan keju memang selalu berhasil menciptakan camilan yang lezat. Jika bosan dengan pisang goreng biasa, Anda bisa mencoba Kebab Pisang Cokelat Keju. Dengan balutan kulit tortilla yang renyah, isian pisang yang lembut, cokelat yang lumer, dan keju yang gurih, camilan ini cocok dinikmati kapan saja.



Dilansir dari Instagram @pawonn.mburi, resep ini hanya membutuhkan empat bahan utama sehingga sangat praktis dibuat. Cocok dijadikan camilan sore, bekal anak, hingga ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai berbagai kalangan.



Kebab manis ini menawarkan perpaduan rasa yang seimbang. Manis alami dari pisang berpadu dengan cokelat yang meleleh dan gurihnya keju, sementara kulit tortilla menjadi renyah setelah dipanggang atau digoreng. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di minimarket maupun supermarket.



Resep ini sangat cocok untuk mengolah pisang matang agar tidak terbuang sia-sia menjadi camilan yang lebih istimewa.



Bahan-Bahan

Pisang secukupnya

Cokelat batang atau cokelat sesuai selera

Keju parut secukupnya

Kulit tortilla



Cara Membuat Kebab Pisang Cokelat Keju

1. Siapkan Isian

Kupas pisang, lalu siapkan cokelat dan keju parut.

2. Susun di Atas Tortilla

Letakkan kulit tortilla di atas permukaan datar.

Susun pisang di bagian tengah, tambahkan cokelat dan taburan keju secukupnya.

3. Lipat Menjadi Kebab

Lipat kedua sisi tortilla, kemudian gulung hingga isian tertutup rapat.

Pastikan bagian ujung berada di bawah agar tidak mudah terbuka saat dimasak.

4. Panggang atau Goreng

Panaskan wajan anti lengket atau sedikit minyak.

Masak kebab hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan kulit tortilla menjadi renyah. Proses ini juga akan membuat cokelat dan keju meleleh di dalam.

5. Sajikan

Angkat, potong menjadi dua bagian bila diinginkan, lalu sajikan selagi hangat agar isian tetap lumer.



Gunakan pisang yang sudah matang agar rasanya lebih manis dan teksturnya lembut. Memasak menggunakan wajan anti lengket tanpa banyak minyak dapat menghasilkan tortilla yang renyah tanpa terasa berminyak. Jangan memasak terlalu lama agar kulit tortilla tidak gosong dan cokelat tetap meleleh dengan sempurna.



Kebab pisang cokelat keju dapat ditambahkan selai kacang, meses, biskuit yang dihancurkan, atau taburan kayu manis untuk memberikan cita rasa yang berbeda.

Setelah matang, Anda juga bisa menambahkan drizzle cokelat, karamel, atau susu kental manis agar tampilannya semakin menggugah selera. Sajikan bersama secangkir kopi, teh hangat, atau susu dingin untuk camilan yang lebih nikmat.



Kebab Pisang Cokelat Keju menjadi pilihan camilan yang praktis, lezat, dan hanya membutuhkan sedikit bahan. Perpaduan kulit tortilla yang renyah dengan isian pisang, cokelat, dan keju yang lumer dijamin membuat siapa saja ingin menikmatinya lagi.