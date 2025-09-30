Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 21 Juli 2026 | 08.58 WIB

Resep Nasi Goreng Kornet yang Super Gurih dan Wangi, Bikin Nagih Ala Devina Hermawan

Resep Nasi Goreng Kornet yang Praktis./ YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Nasi Goreng Kornet yang Praktis./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Nasi goreng kornet merupakan salah satu variasi nasi goreng yang enak dan praktis namun tetap menggugah selera.

Perpaduan nasi hangat dengan kornet sapi yang gurih menciptakan aroma wangi khas yang bikin siapapun langsung ketagihan saat mencicipinya.

Hidangan nasi goreng kornet ini menjadi bisa menu simpel yang bisa jadi andalan kapan saja, entah untuk sarapan, bekal makan siang, atau santapan makan malam.

Bagi kamu yang ingin mencoba nasi goreng kornet yang gurih dan wangi, kamu dapat mengikuti resep nasi goreng kornet yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat nasi goreng kornet yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kornet:

·       400 gram nasi

·       100 gram kornet sapi

·       5 siung bawang merah

·       3 siung bawang putih

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Roti Goreng Isi Ragout Ala Devina Hermawan yang Bikin Ketagihan! - Image
Kuliner

Resep Roti Goreng Isi Ragout Ala Devina Hermawan yang Bikin Ketagihan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 08.53 WIB

Resep Ikan Tim Ala Devina Hermawan, Cocok Jadi Menu Makanan Keluarga! - Image
Kuliner

Resep Ikan Tim Ala Devina Hermawan, Cocok Jadi Menu Makanan Keluarga!

Selasa, 21 Juli 2026 | 08.47 WIB

Resep Kwetiau Goreng Spesial Ala Devina Hermawan, yang Gurih dan Mudah Dibuat! - Image
Kuliner

Resep Kwetiau Goreng Spesial Ala Devina Hermawan, yang Gurih dan Mudah Dibuat!

Selasa, 21 Juli 2026 | 08.13 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore