Resep Nasi Goreng Kornet yang Super Gurih dan Wangi, Bikin Nagih Ala Devina Hermawan

Resep Nasi Goreng Kornet yang Praktis./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Nasi goreng kornet merupakan salah satu variasi nasi goreng yang enak dan praktis namun tetap menggugah selera.
Perpaduan nasi hangat dengan kornet sapi yang gurih menciptakan aroma wangi khas yang bikin siapapun langsung ketagihan saat mencicipinya.
Hidangan nasi goreng kornet ini menjadi bisa menu simpel yang bisa jadi andalan kapan saja, entah untuk sarapan, bekal makan siang, atau santapan makan malam.
Bagi kamu yang ingin mencoba nasi goreng kornet yang gurih dan wangi, kamu dapat mengikuti resep nasi goreng kornet yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat nasi goreng kornet yang mudah dibuat di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kornet:
· 400 gram nasi
· 100 gram kornet sapi
· 5 siung bawang merah
· 3 siung bawang putih
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