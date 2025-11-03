Resep Roti Goreng Isi Ragout Ala Devina Hermawan yang Bikin Ketagihan!

JawaPos.com – Roti goreng isi ragout menjadi salah satu camilan favorit banyak orang, hal ini karena camilan ini memiliki rasa yang gurih dengan tekstur luar yang garing dan bagian dalam yang empuk serta creamy yang bikin siapapun ketagihan.

Selain enak, camilan roti goreng isi ragout ini mudah dibuat di rumah dan bahan-bahan yang digunakan juga sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan untuk membuat roti goreng isi ragout yang nggak cuma gampang dibuat, tapi juga bisa tahan lama jika disimpan dengan benar. Sehingga cocok banget untuk jadi stok camilan di rumah atau ide jualan yang pasti laku.

Kalau kamu ingin sajian yang sederhana tapi tetap spesial, resep roti goreng isi ragout ini bisa menjadi pilihan yang tepat dan susah berhenti ngunyah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat camilan roti goreng isi ragout yang bikin nagih.

Bahan-bahan untuk membuat roti goreng isi ragout:

· 275 gram tepung terigu protein tinggi

· 30 gram gula pasir

· 2 sdm susu bubuk