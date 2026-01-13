Resep Ikan Tim Ala Devina Hermawan, Cocok Jadi Menu Makanan Keluarga!

Resep Ikan Tim Ala Restoran Hongkong ./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com -- Ikan tim ala restoran Hongkong menjadi salah satu hidangan favorit yang sering disajikan saat perayaan Imlek.
Selain rasanya yang lezat dan teksturnya yang lembut, sajian ini dipercaya melambangkan kelimpahan dan kemakmuran.
Tak heran jika ikan tim ala restoran Hongkong ini menjadi pilihan favorit karena rasanya yang lezat, tekstur lembut, dan cara memasak yang sehat.
Menariknya, hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan sederna namun tetap memiliki cita rasa yang autentik.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat ikan tim ala restoran Hongkong yang enak.
Bahan-bahan untuk membuat ikan tim ala restoran Hongkong:
· 1 ekor atau 500 gram ikan kerapu
· 1 buah jahe yang diris
· 2 batang daun bawang, yang dipotong
Kecap asin:
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