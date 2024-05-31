Resep Mie Siram Ayam Ala Devina Hermawan yang Gurih dan Lezat, Cuma 7 Menit

JawaPos.com – Mie siram ala resto merupakan salah satu hidangan mie terkenal yang praktis dan mudah dibuat, tapi rasanya tetap nikmat dan menggugah selera seperti di restoran.

Perpaduan antara mie dengan kuah gurih dan potongan ayam lembut, menghadirkan cita rasa masakan yang menggoda. Tak heran banyak yang menyukai hidangan ini.

Bagi kamu yang ingin membuat hidangan mie siram ayam ala resto sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep mie siram ayam yang praktis dan bikin nagih yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan untuk membuat mie siram ayam:

Bahan tumisan:

· 5 siung bawang putih

· 5 siung bawang merah

· 1 sdm kecap asin

· 1 sdt minyak wijen