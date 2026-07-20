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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 21 Juli 2026 | 05.20 WIB

Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Ala Devina Hermawan, Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah!

Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Ayam pop adalah hidangan khas Indonesia yang terkenal dengan dagingnya yang lembut, gurih, dan aromanya yang menggoda.

Tidak seperti ayam goreng biasa, ayam pop dimasak tanpa digoreng sehingga tetap sehat namun kaya rasa.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Tanpa Goreng Khas Pagi Sore! Resep Ayam Pop [Lengkap Dengan Sambal], yang bisa menghadirkan cita rasa autentik khas pagi dan sore di rumah Anda.

Resep ini menggunakan bumbu rempah yang meresap ke dalam daging, dipadukan dengan sambal khas yang pedas manis, sehingga menciptakan hidangan yang pas untuk santap keluarga atau teman-teman.

Bahan Ayam Pop (untuk 8 porsi):

·       2 ekor ayam pejantan, potong 4 bagian

·       6 siung bawang putih

·       3 lembar daun salam

·       6 lembar daun jeruk

·       2 batang serai

Editor: Hanny Suwindari
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