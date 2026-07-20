Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Ala Devina Hermawan, Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah!

Resep Ayam Pop Khas Pagi Sore Lengkap Dengan Sambal Pedas Manis yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Ayam pop adalah hidangan khas Indonesia yang terkenal dengan dagingnya yang lembut, gurih, dan aromanya yang menggoda.
Tidak seperti ayam goreng biasa, ayam pop dimasak tanpa digoreng sehingga tetap sehat namun kaya rasa.
Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Tanpa Goreng Khas Pagi Sore! Resep Ayam Pop [Lengkap Dengan Sambal], yang bisa menghadirkan cita rasa autentik khas pagi dan sore di rumah Anda.
Resep ini menggunakan bumbu rempah yang meresap ke dalam daging, dipadukan dengan sambal khas yang pedas manis, sehingga menciptakan hidangan yang pas untuk santap keluarga atau teman-teman.
Bahan Ayam Pop (untuk 8 porsi):
· 2 ekor ayam pejantan, potong 4 bagian
· 6 siung bawang putih
· 3 lembar daun salam
· 6 lembar daun jeruk
· 2 batang serai
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force