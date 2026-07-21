Resep Pempek Dos Rumahan yang Gurih Tanpa Ikan, Cocok untuk Semua Kalangan Ala Devina Hermawan

JawaPos.com – Pempek memang identik dengan ikan tenggiri atau ikan belida sebagai bahan utamanya. Namun, ada versi pempek yang tak kalan enak meski tanpa ikan dan ayam yaitu pempek dos.

Hidangan khas Palembang ini cocok banget untuk kamu yang ingin pempek dengan bahan-bahan sederhana, tetap gurih dan pastinya ekonomis.

Meski tanpa ikan, pempek dos ini tetap nikmat karena perpaduan adonan tepung dan bahan-bahan lainnya. Apalagi kalau disajikan dengan kuah cuko khas Palembang yang manis, asam, dan pedasnya bikin nagih.

Bagi kamu yang ingin mencoba hidangan pempek dos sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep pempek dos yang gurih tanpa ikan yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan untuk membuat pempek dos:

Bahan adonan pempek:

· 300 gram BOLA Deli tepung beras

· 800 ml air

· 1 sdm garam