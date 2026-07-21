Resep Ayam Kukus Jahe Ala Devina Hermawan, Dijamin Super Gurih dan Menghangatkan Tubuh!

Resep Ayam Kukus Jahe yang Mudah Dibuat. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Ayam kukus jahe merupakan salah satu menu yang cocok disantap pada saat cuaca sedang dingin atau badan terasa kurang fit.
Hidangan ayam kukus jahe ini dikenal dengan rasa gurih dan aroma jahenya yang khas, sehingga mampu memberikan efek hangat dan segar di tubuh.
Selain itu, proses memasaknya yang dikukus membuat kandungan gizinya tetap terjaga dan cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam kukus jahe yang enak dan gurih.
Bahan-bahan untuk membuat ayam kukus jahe:
· 750 gram paha ayam utuh
· ¼ sdt garam
· ¼ sdt kaldu bubuk atau penyedap
· 1 sdt gula pasir
· 1 sdm kecap asin
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya