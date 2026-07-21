Resep Ayam Kukus Jahe Ala Devina Hermawan, Dijamin Super Gurih dan Menghangatkan Tubuh!

JawaPos.com – Ayam kukus jahe merupakan salah satu menu yang cocok disantap pada saat cuaca sedang dingin atau badan terasa kurang fit.

Hidangan ayam kukus jahe ini dikenal dengan rasa gurih dan aroma jahenya yang khas, sehingga mampu memberikan efek hangat dan segar di tubuh.

Selain itu, proses memasaknya yang dikukus membuat kandungan gizinya tetap terjaga dan cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam kukus jahe yang enak dan gurih.

Bahan-bahan untuk membuat ayam kukus jahe:

· 750 gram paha ayam utuh

· ¼ sdt garam

· ¼ sdt kaldu bubuk atau penyedap

· 1 sdt gula pasir