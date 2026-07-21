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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 06.46 WIB

Resep Cireng Krispi Montok yang Pas untuk Camilan Ala Devina Hermawan

Cireng krispi dengan sambal rujak dan sambal cuka. - Image

Cireng krispi dengan sambal rujak dan sambal cuka.

JawaPos.com – Aci goreng atau cireng menjadi salah satu camilan legendaris khas Bandung yang banyak disukai oleh orang.

Hal ini karena cireng memiliki tekstur yang garing di luar tapi kenyal di dalam yang bikin siapapun susah berhenti ngemil. Apalagi kalau cireng disajikan hangat dengan sambal rujak pedas manis, dijamin bikin siapapun ketagihan.

Camilan cireng ini cocok dijadikan sebagai camilan sore, teman nonton film, atau bahkan ide jualan.

Buat kamu yang pengen bikin cireng sendiri di rumah tapi sering gagal, karena hasilnya lembek atau keras, kamu dapat mengikuti resep cireng yang hasilnya garing kopong sempurna dan tahan lama yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat cireng krispi montok yang dijamin renyah seharian.

Bahan-bahan untuk membuat cireng:

Adonan biang (slurry):

·       250 ml air

·       5 sdm tepung tapioka

·       2-3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan

Editor: Hanny Suwindari
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