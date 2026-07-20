Lagi Viral Dimana-Mana, Ini Tempat Beli Dubai Chewy Cookie dengan Isian Pistachio Kunafa

Ilustrasi dubai chewy cookies/YouTube @TasyiAthasyia
JawaPos.com-Dubai chewy cookie menjadi dessert viral yang selalu berseliweran di berbagai platform sosial media.
Keviralannya ini mengundang banyak orang yang penasaran untuk membeli, sampai rela antre, bahkan menggunakan jastip demi mencicipi dessert viral yang satu ini.
Perpaduan cita yang unik antara marshmallow coklat yang lembut dan legit, pistachio kunafa yang gurih serta harum, sampai taburan kokoa powder yang memberikan sentuhan coklat premium dan elegan.
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Kombinasi tersebutlah yang menjadikan cita rasa unik dan memanjakan lidah.
Tidak hanya soal rasa, daya tariknya juga terletak pada teksturnya yang super chewy, sehingga saat ditarik bagian dalamnya tampak sangat strechy dan kenyal.
Sensasi mengunyah dubai chewy cookie ini juga terasa nikmat dengan perpaduan rasa yang kaya di setiap gigitan.
Jika anda sedang mencari tempat-tempat terbaik untuk membeli dessert yang satu ini, maka berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @TasyiAthasyia pada (20/7) berikut adalah rekomendasi tempat yang menjual dubai chewy cookie yang layak untuk anda beli.
Scones Aley
Scones Aley menghadirkan dubai chewy cookie dengan perpaduan rasa yang pas. Dubai chewy cookie dari brand ini memiliki tekstur dark coklat dengan sentuhan rasa pahit yang elegan. Rasa pistachio kunafanya terasa otentik dan tingkat kemanisan yang tidak berlebihan. Dubai chewy cookie dari scones aley dibanderol dengan harga sekitar Rp 40.000 per buah.
Daribu
Daribu, menjadi salah satu brand yang cukup populer dengan varian dubai chewy cookie yang cukup terkenal. Dari segi tekstur, dubai chewy cookie milik daribu ini lebih chewy. Rasanya juga cenderung manis legit, sementara itu untuk harganya cenderung lebih terjangkau, yakni sekitar Rp 38.000, sehingga cukup worth it untuk dicoba.
Namelaka
Dubai chewy cookie milik namelaka ditawarkan dengan harga Rp 45.000 perbuahnya. Namelaka memiliki isian pistachio kunafa yang sangat melimpah. Sehingga, setiap gigitan terasa lebih puas. Dari segi rasa, namelaka menghadirkan cita rasa yang otentik dengan harga yang cenderung sebanding dengan rasanya.
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