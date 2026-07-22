Kuliner Hidden Gem di Daerah Prawirotaman: Ada Bakehouse Estetik yang Menyajikan Beragam Kue Cantik Mulai Harga Sembilan Ribu Rupiah!

JawaPos.com-Belakangan ini, kawasan Prawirotaman sedang ramai diperbincangkan di sosial media.

Berbagai unggahan dan konten yang menampilkan deretan cafe estetik, kuliner legendaris, sampai suasana jalannya yang nyaman, membuat kawasan ini semakin menarik perhatian.

Prawirotaman sendiri telah lama dijuluki sebagai “Kampung Bule” karena menjadi salah satu kawasan favorit wisatawan mancanegara untuk menginap ataupun menikmati suasana kota Jogyakarta.

Kawasan Prawirotaman memiliki banyak pilihan restoran, coffee shop, artisan bakery, toko souvenir yang menghadirkan nuansa Jogja yang khas.

Tidak hanya menawarkan tempat hangout yang estetik, Prawirotaman juga memiliki banyak ragam kuliner, sampai area pertunjukan seni yang selalu ramai dikunjungi.

Suasananya yang cenderung lebih tenang, membuat suasana Jogjakarta bisa lebih terasa sambil menikmati jalan-jalan di sepanjang jalan Prawirotaman ini.

Jika anda berencana berkunjung ke kawasan Prawirotaman, ada sejumlah hidden gem yang layak untuk dikunjungi. Mengutip informasi YouTube @recentlygea pada (22/07) berikut rekomendasi spot hangout hidden gem di kawasan Prawirotaman Jogyakarta.

Soto Sapi Pak Parno

Soto sapi ini dikenal sebagai warung soto legendaris di Jogjakarta. Warung ini buka dari dini hari pukul 00.00 -12.00. Keistimewaan Soto Sapi Pak Parno terletak pada proses pembukaannya yang masih menggunakan tungku arang. Sehingga, soto ini menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Tipe soto sapi pak parno cenderung gurih berkaldu dengan kuah yang segar. Santap anda semakin lengkap dengan tambahan tempe mendoan, sate-satean, dan perasan jeruk limau segar. Porsinya yang pas membuat soto ini cocok dijadikan sebagai menu sarapan sebelum memulai aktivitas.

ViaVia Artisan Bakery

Hanya sekitar 4 km dari Jl. Prawirotaman anda dapat menemukan artisan bakery dengan desain homey dan desain interior yang estetik.Bakery yang sedang viral di kawasan Prawirotaman ini, menyajikan aneka roti artisan seperti muffin, sourdough, bekatul sourdough, gluten free sourdough, croissant, cinnamon stick, cheese cake, banana beard, sampai rosemary gouda cheese. Menariknya, berbagai pilihan roti tersebut dibanderol dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari sekitar Rp 9.000 rupiah saja. ViaVia artisan bakery buka setiap hari mulai dari pukul 07.00-22.00 WIB. sehingga cocok dikunjungi sebagai tempat ngopi untuk sarapan, atau sebagai destinasi oleh-oleh dari Jogjakarta.

Pecel Yojo