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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 21 Juli 2026 | 18.36 WIB

Mencicipi Kuliner Viral Kelapa Gading: Nikmati Santap Seafood Bumbu Salted Egg yang Creamy Sampai Salmon Yum Ala Tendaan

Ilustrasi salmon yum/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi salmon yum/YouTube @10bestid

JawaPos.com- Kulineran di Ibu Kota Jakarta memang tidak pernah kehabisan pilihan tempat makan yang menarik untuk dijelajahi.

Termasuk di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, wilayah ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang menghadirkan beragam masakan lezat dari berbagai daerah termasuk mancanegara. 

Mulai dari kuliner khas makassar yang otentik,  pecel ayam dengan nasi uduk yang gurih, aneka olahan seafood segar dengan porsi jumbo, sampai street food ala thailand dan vietnam dengan cita rasa yang tidak kalah unik. 

Beragam pilihan kuliner tersebut dapat dengan mudah anda temukan di Kelapa Gading.

Terutama bagi anda yang gemar berburu kuliner, tentunya tidak ingin melewatkan deretan tempat makan makan terbaik di kawasan Kelapa Gading

Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, yang dikutip pada (21/07) berikut tempat makan terbaik di Kelapa Gading yang wajib untuk anda coba, 

Berlokasi di Jl. Boulevard Raya,, Pallubasa menjadi kuliner khas Makassar yang viral dan banyak diserbu pecinta kuliner. Pallubasa menggunakan kuah yang berasal dari kelapa sangrai sehingga cita rasanya semakin kental, gurih dengan aroma khas yang harum. Pallubasa menyediakan berbagai isian seperti potongan daging sapi, paru, lidah, dan jantung. Tambahan kuning telur mentah  juga membuat kuahnya terasa semakin creamy, gurih, dan lezat.

Sop konro karebosi menjadi salah satu tempat yang sangat populer di kalangan warga Jakarta Utara. Seporsi sop akan dihidangkan dengan iga bakar berukuran besar dengan saus kacang bercita rasa gurih. Selain sop konro, tersedia pula sop lidah, sop saudara, dan es pisang ijo. Tempat ini, berlokasi di Jl. Boulevard Raya Karbosi.  

Editor: Novia Tri Astuti
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