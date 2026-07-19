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Nola Amalia Rosyada
Senin, 20 Juli 2026 | 05.39 WIB

Resep Ayam Acar Kuning, Ayam Goreng dengan Kuah Acar Segar yang Gurih dan Pedas

Potret ayam acar kuning yang cocok dijadikan lauk makan keluarga. (Sumber: instagram.com/@genikayu) - Image

Potret ayam acar kuning yang cocok dijadikan lauk makan keluarga. (Sumber: instagram.com/@genikayu)

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Bahan-Bahan
Bahan Ayam
500 gram ayam, potong sesuai selera
½ sachet bumbu marinasi
1 sachet bawang putih bubuk
½ sdt lada bubuk
2 sdm tepung tapioka
2 sdm air

Bumbu Halus
8 siung bawang merah
3 butir kemiri
3 cm jahe
1 sdt kunyit bubuk
½ sdt lada bubuk
1 sdt garam
3 sdm air

Bahan Kuah Acar
1 batang serai, memarkan
2 lembar daun salam
150 ml air
1 sachet bawang putih bubuk
1 sdm gula pasir
8 buah cabai rawit merah
50 gram wortel, iris tipis
50 gram timun, potong memanjang
1 sdm cuka

Cara Membuat Ayam Acar Kuning
1. Marinasi Ayam
Campurkan ayam dengan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, lada, tepung tapioka, dan air.
Aduk hingga seluruh ayam terbalut bumbu.
Diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu meresap.
2. Goreng Ayam
Panaskan minyak.
Goreng ayam hingga matang dan berwarna kuning keemasan.
Angkat lalu tiriskan.
3. Haluskan Bumbu
Blender bawang merah, kemiri, jahe, kunyit bubuk, lada, garam, dan air hingga halus.
4. Masak Kuah Acar
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
Masukkan serai dan daun salam.
Tambahkan air, bawang putih bubuk, dan gula pasir.
Aduk hingga mendidih.
Masukkan cabai rawit, wortel, dan masak hingga wortel mulai empuk.
Terakhir, tambahkan timun dan cuka.
Aduk sebentar, lalu matikan api agar timun tetap renyah.
5. Sajikan
Susun ayam goreng di atas piring saji.
Siram dengan kuah acar kuning beserta sayurannya.
Sajikan bersama nasi putih hangat.

Tips Agar Ayam Acar Kuning Lebih Lezat
- Gunakan paha ayam agar teksturnya lebih juicy setelah digoreng.
- Jangan memasak timun terlalu lama supaya tetap renyah.
- Tambahkan cuka setelah kuah hampir matang agar rasa asamnya tetap segar.
- Jika menyukai rasa pedas, jumlah cabai rawit dapat ditambah sesuai selera.
- Tumis bumbu halus hingga benar-benar matang agar aroma rempah lebih keluar dan tidak langu.

Ayam Acar Kuning semakin nikmat disajikan bersama:
- Nasi putih hangat
- Kerupuk udang
- Emping
- Lalapan segar
- Sambal terasi
- Telur dadar
- Tumis sayuran
Perpaduan tersebut membuat hidangan semakin lengkap untuk santapan keluarga.

Ayam Acar Kuning merupakan menu rumahan yang menawarkan perpaduan rasa gurih, segar, sedikit asam, dan pedas dalam satu hidangan. Ayam goreng yang dipadukan dengan kuah acar berbumbu kuning menjadikannya lauk yang sederhana namun kaya cita rasa dan cocok dinikmati kapan saja.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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