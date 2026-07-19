Resep Mango Crepe Roll, Dessert Lembut dengan Whipped Cream dan Mangga Segar

Bahan-Bahan

Bahan Crepe

2 butir telur

20 gram gula pasir

240 ml susu full cream

18 gram mentega tawar, lelehkan

80 gram tepung cake flour

½ sdt vanila ekstrak

¼ sdt garam



Bahan Isian

1 bungkus whipped cream siap kocok

2 buah mangga matang, iris memanjang



Cara Membuat Mango Crepe Roll

1. Buat Adonan Crepe

Campurkan telur, gula pasir, susu full cream, mentega leleh, dan vanila ekstrak.

Aduk hingga rata.

Masukkan tepung cake flour dan garam, lalu aduk kembali hingga adonan halus tanpa gumpalan.

Saring adonan sebanyak dua kali agar hasil crepe lebih lembut.

Simpan adonan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit.

2. Masak Kulit Crepe

Panaskan wajan anti lengket berdiameter sekitar 24 cm dengan api kecil.

Oles tipis permukaan wajan menggunakan sedikit minyak atau mentega.

Tuang adonan secukupnya, lalu putar wajan hingga adonan menyebar merata.

Masak hingga permukaan tidak lagi basah. Tidak perlu dibalik.

Angkat dan ulangi hingga adonan habis.

3. Siapkan Isian

Kocok whipped cream sesuai petunjuk pada kemasan hingga mencapai tekstur kaku (stiff peaks).

Iris mangga menjadi potongan memanjang.

4. Bentuk Crepe Roll

Susun tiga lembar kulit crepe dengan posisi sedikit saling tumpang tindih.

Semprotkan whipped cream memanjang di bagian tengah.

Susun irisan mangga di atas whipped cream.

Gulung rapat hingga membentuk silinder.

Bungkus menggunakan plastic wrap.

5. Dinginkan dan Sajikan

Simpan Mango Crepe Roll di dalam kulkas selama 2-4 jam agar bentuknya lebih kokoh.

Potong-potong sesuai selera sebelum disajikan.



Tips Agar Mango Crepe Roll Berhasil

- Saring adonan dua kali agar kulit crepe benar-benar halus.

- Gunakan api kecil supaya crepe matang merata dan tidak mudah gosong.

- Pilih mangga matang yang manis tetapi masih cukup padat agar tidak berair.

- Pastikan whipped cream dikocok hingga kaku supaya isian tetap stabil saat digulung.

- Dinginkan minimal dua jam sebelum dipotong agar hasil irisan lebih rapi.



Selain mangga, Anda juga dapat mencoba berbagai isian lain seperti:

- Stroberi segar

- Kiwi

- Blueberry

- Persik

- Nanas

- Cokelat parut

- Saus karamel

Kombinasi buah yang berbeda akan memberikan rasa dan tampilan yang semakin menarik.



Mango Crepe Roll menjadi salah satu dessert sederhana yang memiliki tampilan cantik dan rasa yang menyegarkan. Kulit crepe yang lembut, whipped cream yang ringan, dan manisnya buah mangga menghasilkan perpaduan yang cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan sore maupun hidangan penutup spesial