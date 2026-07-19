Resep Wonton Mini Crispy Saus Pedas Manis, Camilan Renyah yang Bikin Ketagihan

Potret wonton mini crispy dengan isian ayam gurih yang cocok untuk camilan maupun ide jualan. (Sumber: instagram.com/@humaakitchen)
Bahan-Bahan
Bahan Wonton Mini
500 gram daging ayam
5 siung bawang putih
1 butir telur
1 sdm minyak wijen
1 sdm saus tiram
¼ sdt garam
¼ sdt kaldu bubuk
¼ sdt merica bubuk
½ sdt gula pasir
5 sdm tepung tapioka
Kulit lumpia secukupnya
Bahan Saus
5 buah cabai rawit merah
5 buah cabai merah keriting
3 siung bawang putih
Rebus terlebih dahulu ketiga bahan di atas, kemudian siapkan:
300 ml air
½ sdt garam
1 sdt kaldu bubuk
1 sdm gula pasir
5 sdm saus sambal
5 sdm saus tomat
Cara Membuat Wonton Mini Crispy
1. Buat Isian Ayam
Haluskan ayam bersama bawang putih.
Masukkan telur, minyak wijen, saus tiram, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, gula pasir, dan tepung tapioka.
Aduk hingga adonan tercampur rata dan sedikit lengket.
2. Bentuk Wonton
Ambil selembar kulit lumpia.
Isi dengan adonan ayam secukupnya.
Lipat dan bentuk sesuai selera hingga semua adonan habis.
3. Goreng Wonton
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng wonton hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.
Angkat lalu tiriskan.
4. Buat Saus
Rebus cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih hingga lunak.
Haluskan bersama sedikit air rebusannya.
Masukkan ke dalam panci bersama 300 ml air.
Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, saus sambal, dan saus tomat.
Masak hingga saus mendidih dan sedikit mengental.
5. Sajikan
Susun wonton mini di atas piring.
Sajikan bersama saus sebagai cocolan atau siram langsung di atas wonton sesuai selera.
Tips Agar Wonton Mini Lebih Renyah
- Gunakan kulit lumpia yang masih segar agar mudah dibentuk dan tidak mudah sobek.
- Pastikan minyak benar-benar panas sebelum menggoreng agar kulit langsung renyah.
- Jangan mengisi terlalu banyak adonan supaya wonton matang merata.
- Saus bisa disesuaikan tingkat kepedasannya dengan menambah atau mengurangi jumlah cabai.
- Jika ingin stok camilan, simpan wonton mentah di freezer dan goreng saat akan disajikan.
Wonton Mini Crispy semakin nikmat disantap bersama:
- Mayones pedas
- Saus keju
- Saus asam manis
- Sambal bawang
- Taburan daun bawang dan wijen sangrai
Hidangan ini juga cocok dijadikan teman minum teh atau kopi saat bersantai.
Wonton Mini Crispy Saus Pedas Manis menjadi camilan sederhana dengan perpaduan tekstur renyah dan isian ayam yang gurih. Ditambah saus pedas, manis, dan sedikit asam, camilan ini dijamin membuat siapa saja ingin menambah lagi.
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